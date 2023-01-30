Попри відключення, рахунки за світло майже не змінились: в обленерго пояснили чому
30 січня 2023, 22:17Читать новость на русском
Джерело:Львівобленерго
Рахунки за електроенергію в українців майже не змінились, попри відключення світла. В обленерго стверджують, що зменшення електроспоживання було незначним.
Споживання електроенергії від початку відключень зменшилось лише від 10 до 20 відсотків. Назвали кілька причин.
До речі Платіжки виросли, попри відключення світла: що трапилося
Чому не зменшились платіжки
- Зазначають, що українці максимально використовують електроенергію, коли з'являється світло. Зокрема, вмикають всі енергозатратні прилади, попри на прохання енергетиків зменшити споживання.
- Ба більше, деякі енергозатратні прилади, зокрема, бойлери та холодильники, у перші години після відновлення споживають більше електричної енергії, ніж у стабільному робочому режимі.
- Через холод та низтьку температуру люди догрівають помешкання електричними обігрівачами, коли подають електроенергію.
- Значні витрати електроенергії спричиняють залишені на зарядку в нічний час акумулятори або інші альтернативні потужні джерела живлення, а також ліхтарі, повербанки.
Відтак загальний обсяг споживання електроенергії змінився. Відповідно не змінився і розмір рахунків.
Як зекономити
Щоб допомогти енергосистемі України та отримувати менші платіжки, в обленерго просять не користуватись без потреби потужними енергоприладами.
Особливо це не слід робити одразу після подачі електроенергії, а також у пікові години, тобто вранці (7:00 – 11:00) та ввечері (17:00 – 23:00).