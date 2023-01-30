Попри відключення, рахунки за світло майже не змінились: в обленерго пояснили чому

Рахунки за електроенергію в українців майже не змінились, попри відключення світла. В обленерго стверджують, що зменшення електроспоживання було незначним.

Споживання електроенергії від початку відключень зменшилось лише від 10 до 20 відсотків. Назвали кілька причин.

До речі Платіжки виросли, попри відключення світла: що трапилося

Чому не зменшились платіжки

Зазначають, що українці максимально використовують електроенергію, коли з'являється світло. Зокрема, вмикають всі енергозатратні прилади, попри на прохання енергетиків зменшити споживання. Ба більше, деякі енергозатратні прилади, зокрема, бойлери та холодильники, у перші години після відновлення споживають більше електричної енергії, ніж у стабільному робочому режимі. Через холод та низтьку температуру люди догрівають помешкання електричними обігрівачами, коли подають електроенергію. Значні витрати електроенергії спричиняють залишені на зарядку в нічний час акумулятори або інші альтернативні потужні джерела живлення, а також ліхтарі, повербанки.

Відтак загальний обсяг споживання електроенергії змінився. Відповідно не змінився і розмір рахунків.

Як зекономити

Щоб допомогти енергосистемі України та отримувати менші платіжки, в обленерго просять не користуватись без потреби потужними енергоприладами.

Особливо це не слід робити одразу після подачі електроенергії, а також у пікові години, тобто вранці (7:00 – 11:00) та ввечері (17:00 – 23:00).