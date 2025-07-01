Голодні ігри: чому українці масово скаржаться на відсутність квитків на потяги "Укрзалізниці"

Купити квитки на потяги "Укрзалізниці" – тепер справжній квест. У соцмережах ширяться десятки повідомлень від користувачів, які намагаються "вхопити" місця за кілька тижнів до поїздки, але стикаються з написом "Квитків не знайшлося".

Що відбувається з квитками на потяги та як ситуацію коментують представники "Укрзалізниці" – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чому неможливо купити квитки на потяги?

Користувачі соцмереж масово скаржаться на дефіцит квитків на потяги. За їхніми словами, квитки розкуповують за лічені секунди, а згодом перепродають у два – три рази дорожче.

Стверджується, що спекулянти використовують ботів і спеціальні скрипти, щоб викупити місця ще до того, як це зможуть зробити звичайні пасажири. У випадку, якщо реалізувати квитки не вдається, їх повертають у продаж в останній момент.

У касах ситуація не надто відрізняється: до прикладу, у на вокзалі в Дніпрі також фіксують чималі черги.

Українці стоять у черзі за квитками: дивіться відео

Практично під кожним дописом "Укрзалізниці" в соцмережах українці нагадують про проблему.

Українці не можуть "спіймати" квитки на потяги / Скриншот 24 Каналу

Користувачі зазначають, що успіх залежить від дня тижня: у вихідні дістати квиток складніше. Популярними варіантами також залишаються покупка через "Приват24" та спеціальні чатботи, які здійснюють пошук і дають час на оплату.

До того ж часто радять вказувати не кінцевий пункт призначення, а сусідню станцію – це нібито збільшує шанси знайти вільні місця.

Що кажуть представники компанії?

Ситуацію з перекупниками квитків в "Укрзалізниці" коментують лаконічно: українцям радять звертатися на гарячу лінію "Стоп Корупція" або до правоохоронних органів.

Як "Укрзалізниця" реагує на скарги / Скриншот 24 Каналу

У відповідь на звернення однієї з працівниць 24 Каналу в "Укрзалізниці" пояснили, що на всіх поїздах діє автоматизоване регулювання кількості місць залежно від заповненості вагонів. Найбільша кількість місць відкривається для продажу від станції відправлення до кінцевої станції призначення.

Продаж квитків на проміжні станції здійснюється відповідно до правил перевезень: залізниця може обмежувати їх оформлення, якщо існують альтернативні рейси. Таке регулювання знімається автоматично за добу або в день відправлення поїзда.

Всі пасажири купують квитки з вільного продажу на рівних умовах. Квиток бронюється для оплати на 15 хвилин, після введення всієї інформації про пасажирів. Під час внесення інформації, квитки відображаються у вільному продажі, тобто разом з вами дані квитки може обрати інший пасажир,

– зазначили в компанії.

У разі відсутності вільних місць пасажири можуть скористатися послугою пошуку квитків за потрібним маршрутом з автоматичним викупом через мобільний застосунок "Укрзалізниці". Ця послуга доступна лише після верифікації користувача за допомогою Дія.Підпис.

Важливо! Автовикуп активується не на всі поїзди та працює не зі всіх станцій маршруту, зокрема не з усіх проміжних. Також інформація щодо доступності цієї послуги може відрізнятися залежно від дати за одним і тим самим маршрутом.

За словами представників "Укрзалізниці", потяги, на які можливо встановити автовикуп, відмічені "блискавкою".

Одним з найскладніших напрямків для "полювання на квитки" виявився Львів. В літній період ситуація помітно погіршилася.

В "Укрзалізниці" визнають: все складно. Натомість українцям радять "планувати поїздку заздалегідь".

Квитків на потяги до Львова фактично немає / Скриншот "Телеграфу"

"Укрзалізниця" призначає нові потяги

23 липня стало відомо, що з серпня цього року "Укрзалізниця" призначає поїзд №209/210 сполученням Миколаїв – Івано-Франківськ. У складі поїзда є вагони купе та плацкарт.

Зазначається, що маршрут руху полягатиме через станції Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.

Продаж квитків на поїзд №209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ відкриватиметься за 10 діб до відправлення.

До того ж з 11 липня "Укрзалізниця" призначила новий регіональний поїзд №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький, який курсує щоденно, крім вівторка.

За словами компанії, електропоїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних і кріпленнями для велосипедів.

Однак, судячи з коментарів у соцмережах, навіть поява нових поїздів не розв'язує проблему повністю і частина напрямків залишаються надзвичайно проблематичними.

Ситуація з квитками залишається складною / Скриншот 24 Каналу

Редакція 24 Каналу також звернулася по коментар до представників "Укрзалізниці".