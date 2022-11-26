Берлін вирішив заробити бали, – Катков пояснив, чому Німеччина запропонувала Польщі Patriot

Німеччина вже розгортала у Польщі системи протиракетної оборони Patriot. Україна може отримати ці засоби, але це питання часу.

Про це для 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зазначив, що вже розгортали Patriot у межах програми НАТО.

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"З 24 лютого і до липня Німеччина розгорнула у Польщі зенітні батареї Patriot, а також патрулювала повітряний простір. Це було у рамках НАТО і сказати, що саме Німеччина грала першу скрипку у посиленні обороноздатності Польщі, дискусійно", – зазначив Катков.

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За словами експерта, у Польщі свої Patriot розгорнули також США. Ба більше – надали секретні американські винищувачі F22, які вперше за всю історію потрапили до Європи. Катков зазначив, що у липні Німеччина забрала з Польщі свої Patriot і припинила патрулювати повітряний простір. На думку Каткова, Берлін активізувався після інциденту з падінням ракети у Пшеводові.

Польські оборонні видання пишуть, що Берлін вирішив заробити собі певні бали в обороноздатності східного флангу НАТО. Німеччина говорить, що саме вона є головним щитом. Цілком логічно, що міністр оборони Польщі сказав, як краще захистити повітря – потрібно допомогти Україні, – наголосив Катков.

Він вважає, що перемога України у війні проти Росії є найкращою глобальною гарантією безпеки регіону на десятиріччя вперед.

У чому складність з системами Patriot

Катков розповів, що мова не йде про передання Польщі Patriot. Берлін має на увазі розгортання німецької зброї, оскільки за пультом Patriot мали б сидіти оператори з Бундесверу.

"Варшава не змогла б розпоряджатися не своїми Patriot. Навіть якщо Німеччина і захоче передати Patriot до України (не відкидаю, що це у Берліні опрацьовують) їм необхідно отримати згоду від всіх союзників. Це комплекси, які здають безпеку НАТО в принципі", – зазначив експерт.

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Він зазначив, що слід також погодити передання Patriot з США, бо комплекс придбали у них і є правила експортного контролю озброєння. Катков переконаний, що Україна гарантовано отримає Patriot – 100%.

"Це питання часу. Навіть мій оптимізм не дозволяє говорити, що це буде скоро, бо говоримо про надскладну та дорогу систему. Відомо, скільки коштує ракета для комплексу Patriot. Для армії США – приблизно 3 мільйони доларів за одиницю. На експорт це набагато дорожче. Мовиться про 6 та більше мільйонів доларів за ракету", – пояснив Катков.

Він додав, що зараз Patriot – це не комплекс протиракетної оборони. Тобто його застосовують для захисту від балістичних ракет.

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Тривалий процес

За словами Каткова, Польща у 2018 році закупила 4 Patriot і лише місяць-півтора тому отримала окремі компоненти й починає їх складати. Операційна готовність установок буде вже у 2023 році.

"Якщо й в Україні з'являться Patriot, то вони стануть для росіян головною ціллю. Окупанти докладатимуть сили, щоб це знищити", – зазначив експерт.