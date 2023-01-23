Шантаж від Кремля, Друга світова і зв'язки: чому Берлін "ламається" в наданні зброї ЗСУ

Тяганина Німеччини з наданням танків Leopard, як й іншою зброєю, має свої пояснення. Нам потрібно їх розуміти, щоб дотиснути. І я впевнений, що це відбудеться.

Німці не хочуть, щоб їхня зброя вбивала росіян

Німеччина воювала проти Росії у двох світових війнах. Після другої – в ній склався комплекс "історичної відповідальності" щодо Росії.

Читайте також Вічний бізнес під загрозою: як відмова від постачань Україні зброї вплине на Німеччину

Це призвело до виникнення в Німеччині "викривленого" пацифізму – мир за будь-яку ціну, навіть ціною поступок та жертв.

Німецьке суспільство співчуває Україні та українцям, але половина німців проти постачання важкої зброї. Вони не можуть і навіть не хочуть уявити собі "німецьку зброю, що вбиває росіян".

Частина німецьких політиків так само не готова і не хоче виявити лідерство і сказати, що перемога над Росією – це перемога Добра над Злом. І зрозуміло чому – тоді прийдеться пояснювати всі багаторічні зв'язки з цим режимом і бажання заробити на ньому. А матеріалів для шантажу в Москві напевно більш ніж достатньо.

Україна повинна пояснити Берліну, що означатимуть його рішення

Крім того, багато хто в Німеччині хоче зберегти можливість для діалогу з Росією після війни. Берлін явно не хоче, щоб у чинному "культі великої вітчизняної" Німеччину знову зробили основним ворогом.

Актуально Не промови Зеленського: від чого насправді залежать постачання зброї Україні

Все це виглядає політичною казуїстикою, якщо дивитися з Києва, Харкова або Одеси, але нам потрібні танки "на вчора". Потрібно прийняти й упакувати рішення як "рішення колективного Заходу". Це можна і необхідно зробити.

Різні варіанти на кшталт "танкового консорціуму" вже обговорюються, є й інші. Врешті-решт ми несемо відповідальність як за наші рішення, так і за те, чого ми не зробили. Настав час ввічливо, але чітко сказати Німеччині, що вона нестиме політичну та моральну відповідальність за те, що вона мала б давно зробити.