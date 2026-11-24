Країни НАТО мають ресурси для перехоплення повітряних цілей над своєю територією, проте уникають дій. Знищення російських дронів чи ракет змусить Варшаву офіційно визнавати агресію та висувати претензії Москві.

Про це 24 листопада в ефірі 24 Каналу заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Він зазначив, що така поведінка Варшави зовсім не пов'язана з браком технічних засобів чи спроможностей.

Дипломатичні наслідки перехоплення цілей

Навіть наявні в польській армії мобільні вогневі групи зі стрілецькою зброєю або ПЗРК здатні ефективно знешкоджувати такі об'єкти, повідомив військовий. Проте знищення будь-якого ворожого апарата змусить європейські держави переходити до офіційних кроків і фіксувати факт нападу.

Збити ворожу ціль над територією Польщі чи Румунії – це означає отримати ворожий боєзаряд, який легко ідентифікувати. А якщо ти його ідентифіковуєш, значить маєш висувати претензію: ноти протесту, вимоги пояснень, вислання послів. Але якщо ракета вилетіла з їхнього простору – нема ракети, немає проблем,

– наголосив експерт.

Отже, західним партнерам уникнення фіксації інциденту залишається найзручнішим способом зберегти статус-кво та не втягуватися у прямий дипломатичний чи військовий конфлікт із Москвою.

Чому європейські лідери бояться загострення?

Іван Тимочко звернув увагу, що політикум у Європі десятиліттями уникав прямої конфронтації та наразі боїться будь-якої ескалації. До того ж частина бізнесу та політиків і досі пов'язана спільними інтересами з Москвою, а російські агентурні мережі продовжують діяти всередині країн Євросоюзу.

У Європі досі є сильний страх перед зміною звичного комфорту. Багато хто намагається перечекати війну за спиною України, сподіваючись, що агресія їх омине. Проте Кремль завжди тестує межі дозволеного: якщо на порушення кордонів немає жорсткої реакції, Росія сприймає це як слабкість і сигнал наступати далі,

– зазначив голова Ради резервістів.

Водночас Кремль остерігається відкритої війни проти Північноатлантичного альянсу. Завдяки спротиву сил України Росія просто не здатна воювати на два фронти, а також стрімко втрачає позиції на Близькому Сході та в Африці. Саме тому керівництво РФ обмежується гібридними атаками, провокаціями й шантажем.

Зальоти російських дронів: що відомо

Зокрема, у ніч проти 24 листопада черговий російський безпілотник залетів у повітряний простір Польщі, проте військові утрималися від вогню нібито через ризик для цивільних.

Це геть не перший подібний інцидент на східному фланзі НАТО. Російські дрони та ракети регулярно порушують кордони не лише Польщі, а й Румунії під час масованих ударів по українській інфраструктурі. Попри підняття в повітря чергової авіації та запевнення в контролі над ситуацією, союзники щоразу уникають силового перехоплення цілей, обмежуючись спостереженням.