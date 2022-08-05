Це вимушений крок, – Жданов про передачу повноважень гауляйтера сальдо ФСБ-шнику
Гауляйтер окупованого Херсона владімір сальдо вирішив залишити посаду, кажуть, що він перебувєа в лікарні. Замість нього виконувати обов'язки буде ФСБ-шник сергій єлісєєв. Експерти вважають, що це був вимушений крок окупантів.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що окупанти прикривалися, і якщо цей єлісєєв дійсно є офіцером фсб, то вони його все одно не поставили одразу, а першим обрали б українця.
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За його словами, зараз після нападу на гауляйтера інших не знайшлося.
Тому росіяни були змушені поставити свою людину, свого агента вже відкрито. Щоб хоч якось імітувати місцеву владу в Херсонській області,
– заявив Жданов.
Чи вплине це на ситуацію в регіоні
На думку експерта, ця фігура очільника області взагалі ні на що не впливає. "Він займається суто адміністративними питаннями щодо врегулювання життя цивільних осіб, а війна планується і керується суто генштабом російської армії", – відповів він.
Жданов каже, що це може бути безвихіддю, адже після такого нападу навряд чи хтось з місцевих погодився б на цю посаду.
Думаю, що місцеві просто відмовилися ставати на цю посаду. До того ж, цього фсбшника призначили тимчасовим виконуючим обов'язки, його не поставили головою Херсонської адміністрації,
– відповів експерт.
Жданов про заміну сальдо та контрнаступ ЗСУ на Півдні: відео
До слова, російські ЗМІ повідомили, що колаборант з Херсонщини володимир сальдо впав у кому. Схоже, таким чином загарбники збираються замінити гауляйтера. Водночас речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук запевнив, що сальдо тепер перебуває у списку зрадників ФСБ росії.
Раніше сальдо вирішив залишити "посаду" та піти на лікарняний. Подейкують, він злякався партизанів. Сам сальдо у телеграмі написав, мовляв, погіршення стало результатом ускладнення після COVID-19.