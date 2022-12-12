Можлива домовленість з Лукашенком, – Жданов пояснив, чому припинилися обстріли з Білорусі

Попри те, що Росія регулярно завдає масованих ракетних атак по Україні, обстріли вже давно не велися з території Білорусі. І цьому може бути пояснення.

Про це військовий експерт Олег Жданов розказав у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що влітку був період, коли велися активні розмови щодо розірвання дипломатичних відносин з Білоруссю через постійні обстріли з її території. Однак у якийсь момент ці розмови стихли, а удари з того напрямку припинилися.

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Про що Україна могла домовитися з Білоруссю

За словами Жданова, удари припинилися настільки, що нещодавно російські війська навіть забрали з Білорусі 3 МіГ-31, які можуть нести гіперзвукову ракету "Кинджал", і перегнали їх на базовий аеродром у Заполяр'ї.

Отже, з території Білорусії ні ракетні удари, ні авіаційні удари ракетами не завдаються вже давно. На думку військового експерта, це може говорити про якоїсь домовленості між Лукашенком та Україною. Наприклад, в обмін на те, що Білорусь не надаватиме своєї території для завдання вогневих ударів по території України, наша держава не розірвала з нею дипломатичні відносини, а також не завдає ударів у відповідь по території Білорусі та її військових об'єктах.

А як щодо наступу

Жданов припускає, що на цьому ґрунтуються і більш-менш впевнені заяви нашого військового та політичного керівництва стосовно того, що формування ударних угруповань на території Білорусі не спостерігається, а удар з її боку наразі не є перспективою завтрашнього дня.

Тобто це має дуже низьку ймовірність, не можна її відкидати, але ймовірність практично дорівнює нулю. Принаймні, станом на сьогодні,

– уточнив військовий експерт.

Він додав, що аспект відтягування українських сил і засобів на Північ, звичайно ж, є. Українська сторона змушена тримати там угруповання військ, зміцнювати кордон та проводити навчання, аби бути готовими про всяк випадок.

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Чи можуть завдати ядерного удару з Білорусі

Що стосується припущень про ймовірність завдання з території Білорусі ядерного удару, то Жданов вважає, що зараз Путін не готовий робити це навіть на лінії фронту з території Росії. Тож про Білорусь не варто навіть вести мову.

"Якщо Путін за 9 місяців не зміг дотиснути Лукашенка, щоб той наказав білоруській армії наступати, то тоді про що ми говоримо в контексті застосування ядерної зброї?", – підкреслив Жданов.

Адже для початку Лукашенко обов'язково має дозволити провезення ядерного боєприпасу на територію Білорусі та застосування його з цієї території. Важливо й те, що за сучасних методів ведення розвідки спостереження приховати такі дії неможливо. Тобто щойно Путін віддасть наказ про ядерний удар, про це знатимуть на Заході, а ще через п'ять хвилин знатимуть, з якого сховища і який вид боєприпасів братимуть росіяни.

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