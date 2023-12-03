У чому проблема відпрацювання по "Шахедах": Повітряні сили пояснили особливості наших літаків

Юрій Ігнат дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Він закликав робити все для пришвидшення модернізації літаків, бо від цього залежить життя.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що завдяки винищувачам F-16, які мають на озброєнні протикорабельні ракети Harpoon, Україна зможе навести порядок у Чорному морі. Однак ці літаки нам потрібні й для інших цілей.

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Як сьогодні працюють наші пілоти

За словами Ігната, у радянських Су та МіГ, на яких літають наші пілоти, є проблеми з відпрацюванням по "Шахедам".

По-перше, летить він (дрон-камікадзе – 24 Канал) 150, а винищувач може 350 максимум. Він (літак – 24 Канал) його доганяє постійно, треба розвертатися, якщо він не вразив. А вразити важко,

– заявив спікер.

Як пояснив Ігнат, "Шахед" летить низько. У разі руху по трасі дрон-камікадзе може змішуватися з оточенням. У такому випадку при наведенні на БпЛА приціл починає "гуляти" та може навіть перейти на якийсь цивільний об'єкт. Також окупанти можуть пускати ці дрони над річкою, що теж ускладнює їхнє знищення.

Речник Повітряних сил зауважив, що радянські винищувачі не були створені для збиття "Шахедів" та крилатих ракет, бо такої зброї у часи СРСР ще не існувало. Су та МіГ створювалися для знищення собі подібних літаків, а також гелікоптерів. У радянських літаках радар має підсвічувати ціль, допоки в неї не влучить ракета з напівактивними головками самонаведення. Приціл у цей час може неодноразово збитися. Тому пілотам треба бути максимально впевненими.

Однак наші пілоти збивають ворожі дрони-камікадзе. Кількість знищених цілей залежить від різних факторів. Ігнат зізнався, що він вражений тим, скільки "Шахедів" збивають українські льотчики на радянських літаках. Спікер резюмував, що ЗСУ потребують F-16 ще й для того, щоб захистити Україну всередині від ракет та дронів противника.

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