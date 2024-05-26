Однак, звісно, у планах російського диктатора немає досягнення справедливого миру. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що розмовами про перемовини Путін хоче розв'язати одразу дві свої проблеми.

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Путін поспішає

Західні ЗМІ продовжують стверджувати, що Владімір Путін нібито зацікавлений у перемовинах з Україною, аби припинити вогонь. Втім, зокрема аналітики Інституту вивчення війни пояснюють, що і риторика Кремля, і військові дії Росії показують, що позиція Путіна не змінилася – йому не потрібні змістовні переговори.

Позиція Путіна, російської держави та російського народу полягає в кінцевій цілі – знищення України, українського народу та українства. Всі розмови про перемовини – це лише спосіб для здійснення подальшої експансії. Під приводами так званих "перемовин" вони хочуть зірвати допомогу з боку Заходу,

– наголосив Тарас Загородній.

Владімір Путін планує почати так звані перемовини, у той час, як проросійські політики у Європі та США проситимуть "дати миру шанс" та припинити постачання зброї у зону конфлікту. Тобто зупинити поставки зброї Україні. Безумовно, Кремль скористається цим, аби вдарити по Україні з новою силою.

"Ці розмови, що поки Путін при владі ще можливо домовитись з Росією, "корейський сценарій" – це відверта брехня та маніпуляція. Поки Путін при владі – війна триватиме. Україна може перенести війну на територію Росії та створити там економічний хаос, чого і побоюється Росія. Чому вони так поспішають? Бо паливні аналітики стверджують, що проблеми, які вже накопичились у нафтовій галузі Росії, проявляться вже восени", – пояснив політолог.

Дрони українських спецслужб продовжують знищувати російські НПЗ та інші важливі об'єкти для нафтової галузі країни-агресорки. Тож Владімір Путін поспішає, аби величезних проблем у самій Росії просто не помітили.

Удари по Росії треба продовжувати

"Ці стрибки навколо теми перемовин показують, що росіяни не так вже й добре почуваються. Особливо, коли почалися удари по нафтовій промисловості. Тому Україні слід посилювати удари по території Росії, і дотискати США щодо надання можливості бити по Росії", – наголосив Загородній.

Однак для того, аби перенести війну на російську територію, потрібно серйозно оптимізувати зусилля усередині нашої країни.

Українці мають вимагати від уряду кредитування "оборонки", збільшення обсягів виробництва зброї, створювати засекречені підприємства ВПК, щоб іноземці могли тут будувати заводи. Треба збільшувати витрати на оборонну закупівлю української зброї,

– підкреслив Загородній.

Якщо організувати закупівлю української зброї з бюджету буде важко, то можна дати можливість експортувати зброю. Це забезпечить виробникам безперервне серійне виробництво.

"Вони і валюту в країну заноситимуть, і в них завжди будуть напоготові зразки зброї, які можна, за наявністю коштів, перекидати на фронт. Або підприємства ВПК можуть випустити облігації. Кабмін дає гарантії під ці облігації, державні банки їх викуповують, а Нацбанк дає на це рефінансування", – пояснив політолог.

На думку Загороднього, у такий спосіб у ВПК можна додатково вкласти приблизно 50 мільярдів гривень.

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