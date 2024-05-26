Однако, конечно, в планах российского диктатора нет достижения справедливого мира. Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что разговорами о переговорах Путин хочет решить сразу две свои проблемы.

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Путин спешит

Западные СМИ продолжают утверждать, что Владимир Путин якобы заинтересован в переговорах с Украиной, чтобы прекратить огонь. Впрочем, в частности аналитики Института изучения войны объясняют, что и риторика Кремля, и военные действия России показывают, что позиция Путина не изменилась – ему не нужны содержательные переговоры.

Позиция Путина, российского государства и российского народа заключается в конечной цели – уничтожение Украины, украинского народа и украинства. Все разговоры о переговорах – это лишь способ для осуществления дальнейшей экспансии. Под предлогами так называемых "переговоров" они хотят сорвать помощь со стороны Запада,

– отметил Тарас Загородний.

Владимир Путин планирует начать так называемые переговоры, в то время, как пророссийские политики в Европе и США будут просить "дать миру шанс" и прекратить поставки оружия в зону конфликта. То есть остановить поставки оружия Украине. Безусловно, Кремль воспользуется этим, чтобы ударить по Украине с новой силой.

"Эти разговоры, что пока Путин у власти еще возможно договориться с Россией, "корейский сценарий" – это откровенная ложь и манипуляция. Пока Путин у власти – война будет продолжаться. Украина может перенести войну на территорию России и создать там экономический хаос, чего и опасается Россия. Почему они так спешат? Потому что топливные аналитики утверждают, что проблемы, которые уже накопились в нефтяной отрасли России, проявятся уже осенью", – объяснил политолог.

Дроны украинских спецслужб продолжают уничтожать российские НПЗ и другие важные объекты для нефтяной отрасли страны-агрессора. Поэтому Владимир Путин спешит, чтобы огромных проблем в самой России просто не заметили.

Удары по России надо продолжать

"Эти прыжки вокруг темы переговоров показывают, что россияне не так уж и хорошо себя чувствуют. Особенно, когда начались удары по нефтяной промышленности. Поэтому Украине следует усиливать удары по территории России, и дожимать США о предоставлении возможности бить по России", – отметил Загородний.

Однако для того, чтобы перенести войну на российскую территорию, нужно серьезно оптимизировать усилия внутри нашей страны.

Украинцы должны требовать от правительства кредитования "оборонки", увеличения объемов производства оружия, создавать засекреченные предприятия ВПК, чтобы иностранцы могли здесь строить заводы. Надо увеличивать расходы на оборонную закупку украинского оружия,

– подчеркнул Загородний.

Если организовать закупку украинского оружия из бюджета будет трудно, то можно дать возможность экспортировать оружие. Это обеспечит производителям непрерывное серийное производство.

"Они и валюту в страну будут заносить, и у них всегда будут наготове образцы оружия, которые можно, при наличии средств, перебрасывать на фронт. Или предприятия ВПК могут выпустить облигации. Кабмин дает гарантии под эти облигации, государственные банки их выкупают, а Нацбанк дает на это рефинансирование", – объяснил политолог.

По мнению Загороднего, таким образом в ВПК можно дополнительно вложить примерно 50 миллиардов гривен.

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