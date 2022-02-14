Чому Путін не полізе в Україну 15 та 16 лютого

Продовжую тему вторгнення в Україну, а саме, чому воно не відбулося в обіцяне 24 грудня 2021 року, чому воно не відбулося в січні 2022 року і чому його не слід очікувати з 15 на 16 лютого 2022 року, намагатимуся пояснити максимально коротко і гранично дохідливо. Далі читайте російською.

Чтобы осуществить полномасштабное вторжение в Украину с достаточно интенсивным периодом боевых действий и удержанием больших территорий, России необходимо задействовать минимум 200 тысяч сухопутных войск.

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Что происходит у границ Украины

В настоящее время у границ с Украиной – чуть больше 140 тысяч личного состава ВС РФ.

Если же предположить, что вторжение таки состоится в ближайшее время, то это будет полуограниченный контингент сухопутных войск с поддержкой других родов войск, в полной мере не обеспечивающий полного контроля оперативной обстановки по всем линиям фронта.

Фактически, это будет бессмысленная и малоэффективная для России авантюра, которая выльется в колоссальные человеческие потери.

Разумеется, для России цена человеческой жизни – копейки, но то, что в результате такой кровавой авантюры она потеряет сотни и даже тысячи единиц боеспособной техники, которая для нее на вес золота – это для Кремля неприемлемо!

У Путина недостаточно сил для наступления на Украину / Фото Getty Images

​Важно Вторжения России в Украину не будет ни сейчас, ни в этом году

Погода против

Вторжение в ближайшее время маловероятно еще и потому, что на следующей неделе будет весьма неблагоприятная переменная погода для подобного рода боевых действий, а именно – морозные ночи и теплые дни. То есть, ночью ударяет "минус" и все промерзает, а с утра бьет "плюс" и все это течет и мокнет.

В таких условиях проводит наступательные действия гусеничной и колесной техникой крайне затруднительно, и продвижение оккупационных войск будет тормозить уже не столько артиллерия и сопротивление обороняющейся стороны, сколько – болото.

Важно понимать, что в ближайшее время серьезного промерзания грунта не стоит ожидать и если предположить, что Россия не станет действовать как минимум до доведения своей группировки до 200 тысяч человек, то и тут будет фальстарт.

Почему? Потому, что раньше весны, когда погода начнет радовать не только набухающими почками, но и дождями, она эту группировку не сможет собрать. Таким образом, имеется целый ряд факторов, говорящих о том, что в ближайшее время очередного российского вторжения в Украину не состоится. Конечно, это не уменьшает степень угрозы, но это, по крайней мере, позволяет более критично смотреть на происходящие вещи.

К сожалению, на сегодняшний день, многие подвергаются паническим настроениям. И если в некоторых аспектах жизни панка не играет существенной роли, то в ряде – очень даже. Например, в области экономики.

Увы, но те угрозы которые имеются на сегодняшний день у наших границ создают крайне негативный эффект для нашей экономики. И, на мой взгляд, партнеры Украины, вместо того, чтобы лишний раз агонизировать в эфире, вполне бы могли уже ввести те или иные санкции против России.

А то обещания ввести губительные санкции в случае вторжения это, конечно, хорошо, но экономика Украины уже страдает, от российского бряцанья оружием у наших границ, то есть – агрессия уже осуществляется.

Но это уже другая тема для разговора.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!