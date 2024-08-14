Приводів радіти немає, – ексспівробітник СБУ про провальну "місію", яку Путін собі вигадав

На початку своєї політичної кар'єри Владімір Путін був у пошуку того, де буде Росія і яке місце вона займатиме у світі. Подейкують, що він ​​навіть розглядав варіант приєднання до НАТО та співпраці із Заходом.

Водночас у цей період у президента Росії відбулася бесіда з людиною, яка вклала йому у вуха, що він нібито повинен об'єднати Росію і повернути імперію. А також повинен правити 30 років як Катерина Велика, розповів 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Час Путіна спливає

На Путіна такі слова дуже вплинули й фактично сформували його "місію", яку диктатор безуспішно намагається реалізувати дотепер. Відтоді він почав намагатися копіювати все підряд, порівнюючи сучасну Росію з радянською та Російською імперією.

Путін бачить, що саме він повинен зробити нову Росію,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Зараз у диктатора не виходить створити Російську імперію. Спершу він робив газовий і нафтовий шантаж, залучав диверсантів й шпигунів, але час іде.

"Йому вже за 70 років й він розуміє, що у будь-який момент може відійти в інший світ, але справу, до якої ішов усе життя так і не завершив. Тому приводів дуже радіти у нього немає", – додав Ступак.