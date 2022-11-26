Злий жарт для Путіна: як власна удача загнала диктатора в скрутну ситуацію

Російський диктатор Владімір Путін за час своєї влади майже не звик до поразок. Він компенсує свої приниження, які мав у 1990 роках.

Про це для 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він вважає, що для Путіна президентство компенсувало всі попередні невдачі.

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"Він увійшов у роль постійного переможця. Намагався забути невдалий попередній досвід. Зараз він дійсно опинився заручником своїх успіхів і втратив нюх", – сказав Галлямов.

Путін діє як Гітлер

На думку політолога, кремлівський диктатор втратив відчуття реальності. Він зазначив, що велика кількість тактичних перемог Путіна переконала його у нібито своїй стратегічні геніальності.

Це величезна його помилка, бо не можна плутати тактику і стратегію. Є дуже яскравий приклад – Гітлер. Людина здобувала тактичні успіхи й зайшла у стратегічний тупик. Так само зараз зробив Путін, – сказав Галлямов.

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