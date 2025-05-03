Причина дуже проста: чому Путін оголошує "перемир'я" лише на три дні

Путін оголосив перемир'я до 9 травня, яке триватиме лише три дні. При цьому Росія досі не приймає жодної серйозної пропозиції щодо тривалого припинення бойових дій.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 Каналу наголосив: припинення війни хоча б на 30 днів могло б створити простір для початку реальних переговорів. Наразі ж їх немає – є лише імітація. Замість повноцінного діалогу – безкінечні консультації між США і Росією, а також між Україною та США.

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Путін не має наміру зупиняти війну

Він додав, що причина дуже проста – Владімір Путін не збирається припиняти війну. Те, що відбувається зараз, не можна назвати переговорами. Це лише безкінечне уточнення позицій.

Путін не має жодного наміру зупиняти війну, а всі зусилля або їхня імітація – називайте як хочете – з боку Трампа щодо припинення війни абсолютно позбавлені перспектив. Так звана "миротворча місія Дональда Трампа" – провальна й не має жодного шансу на успіх,

– розповів Ігор Яковенко.

За його словами, позиція Путіна – це цілковите заперечення компромісів. Навіть витративши скільки завгодно часу на пошук точки дотику між протилежними позиціями, знайти її не вдасться. Просто тому, що Путін цього не хоче.

І це так зване "перемир'я" до Дня "побєдобєсія" – це математично точний доказ того, що Путін не збирається припиняти бойові дії. Адже саме він одноосібно проголошує перемир’я лише на три дні.

Україна підтримує кожен день без ракет

"Це перемир'я приймається лише з тієї причини, що Україна готова підтримати будь-який день, коли на голови українців не падають бомби – попри весь знущальний характер цієї ініціативи. Тим не менш, кожен день без ракет, "шахедів" і смертей – буде сприйматися з полегшенням", – пояснив Яковенко.

Він підкреслив: єдина людина, яка дійсно може припинити війну, – це Путін. І водночас, єдина людина, яка не хоче цього робити, – також Путін. Іншими словами, ключ до припинення війни – в його руках. Що ж до Трампа – в нього немає жодного ключа до Путіна. Це вже доведено з абсолютною точністю. І доведено не словами, а самою логікою й перебігом так званих "переговорів", які є лише імітацією діалогу.