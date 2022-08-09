Ще один козир, – аналітик пояснив, чому путін пішов на поступки щодо розблокування портів
Українське зерно таки вдалося розблокувати й вже перші судна вирушили "коридором". Чому російський диктатор путін таки пішов на поступки – читайте у матеріалі.
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв прокоментував, що путіну багато пропонувати й вмовляти не потрібно було. Про це експерт заявив в ефірі 24 каналу.
Важливо З порту Чорноморська "зерновим коридором" вирушили ще 2 судна
Він пояснив, що вся структура цієї "дороги життя" для українського зерна дуже легко й оперативно контролюється російським військово-морським флотом.
Вона, на жаль, дуже сильно може піддаватися будь-якій провокації зі сторони росіян, під будь-яку мниму або реальну атаку суден, які беруть участь в цьому,
– зазначив Олександр Краєв.
"На мою точку зору, росіяни погодилися на це з однієї простої причини: якщо раптом хтось з учасників цього переговорного процесу, Захід, як колективна інституція, або Україна, – не захочуть приймати умови росіян, вони мають чудовий елемент шантажу", – пояснив Краєв.
За його словами, окупанти абсолютно спокійно можуть проводити атаки, провокації чи інші гібридні та негібридні акції проти суден, які будуть брати участь в доставці зерна.
"По суті росіяни створили для себе ще один козир, який можуть використати, коли так чи інакше справа буде доходити до переговорів", – додав Олександр Краєв.
Останні новини щодо українського зерна
- За інформацією вантажовідправника українського зерна на борту RAZONI, покупець у Лівані відмовився прийняти вантаж. Пояснив це затримкою термінів доставки на більш як 5 місяців. Нагадаємо, що судно RAZONI з 26 тисячами тоннами кукурудзи вирушило з українського порту 2 серпня.
- З портів "Одеса" та "Чорноморськ" вранці 7 серпня вийшов другий караван з українським продовольством. Прямують ще 4 судна. У межах угоди про експорт зерна відправили балкери MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND. Вони прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини та перевозять майже 170 тисяч тонн агропродукції.
- Наразі Україна змогла відновити морський експорт своєї агропродукції. Хоч чорноморські порти вже почали працювати, проте поки зарано давати конкретні оцінки цьому процесу. Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський 6 серпня.
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