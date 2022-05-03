Чому Путін вхопився за хворобливу ідею відродити СРСР

Рашизм – це бунт архаїки проти модерну. Архаїзм, який озброївшись сучасними технологіями, прагне знищити модерн, що породив ці самі технології. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Кремль приміряє на себе роль Стародавнього Єгипту

Адже ідея тотальної держави, на вершині якої перебуває сонцеликий правитель-бог – стара, як цивілізація. Саме так виглядали перші відомі нам держави.

Радимо Ядерна потенція Путіна: чи реальні загрози і чим може відповісти світ

Ідея про перевагу своєї нації чи культури над іншими – теж стара, як світ. Єгиптяни називали всі інші народи просто "мертвими". Ідея піти і вбити, пограбувати, зґвалтувати і з'їсти свого сусіда взагалі старша, ніж наш біологічний вид. Як і ідея про те, що золоте століття нашої цивілізації залишилося позаду, а все нове лише руйнує єдність держави, теж була відома ще в Стародавньому Єгипті.

Так само, як рішення повернути цей золотий вік силою, підкоривши народи навколо. Особливо, коли на чолі державного утворення стоїть майже 70-річний правитель, який розпад СРСР зустрів у 40-річному віці. Для його млявого тіла та розуму це – останній шанс потрапити на скрижалі історії.

Світ змінюється, але не Росія

Ми, люди, удосконалюємо матеріальну культуру, створюємо нові умови, світи та реальності, до яких потім адаптуємось. І в процесі адаптації ми змінюємо свою соціальну поведінку, змінюємо свої традиції, свою мораль, цінності, ставлення до інших людей.

І ці зміни зазвичай дуже болісні для деяких людей. Тоді починає здаватися, що світ котиться у прірву пекла, апокаліпсису та другого пришестя. І в цей момент на сцені з'являються хлопці, які обіцяють зупинити хід історії, повернути назад все, як було. Зробити Росію знову великою, переписати світові правила гри, відстояти традиційні та монархічні цінності на противагу західним ліберальним демократіям. Нині ці хлопці і є рашисти.

Цікаве Пауза у війні з Росією має бути лише для одного

Але їхня слабкість у тому, що вони взагалі не розуміють, як працює сучасний світ. "А що такого? Ми ж імперія, всі імперії так роблять". Вони просто не розуміють, що на земній кулі вже майже не залишилося імперій, і що, діючи по-імперськи, ти просто налаштуєш проти себе решту світу.

Вони не розуміють, як працює демократія, адже серйозно думають, що на Заході вибори теж підтасовують. Вони не розуміють, як працює незалежна преса, і живуть у світі, в якому всі брешуть.

Вони не розуміють, як у сучасному світі працює економіка чи наука. Вони думають, що можна просто наказати виробляти мікропроцесори – і їх одразу виготовлять на замовлення вождя. До них досі не дійшло, що майже всі люди у світі мають інтернет, і пропагандою можна обдурити лише своїх неосвічених йолопів.

Для всього світу їхня пропаганда виглядає просто як шизофренія. І вони неодмінно програють, бо не здатні створити чи запропонувати нічого нового.

Актуальне – Путін поставив за мету "приєднати" Донбас до Росії до середини травня: дивіться відео