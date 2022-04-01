Чому Путін втратив так багато генералів: пояснення військового експерта

За 37 днів повномасштабної війни в Україні загинуло вже немало кадрових офіцерів російської армії. Список генералів уже достатньо довгий і постійно поповнюється новими іменами.

Річ у тім, що вони ніколи не стикалися із таким спротивом. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

До слова Путін чує лише те, що хоче, – Гудков про інформаційну бульбашку глави Кремля

Однак спротив – це не єдина причина. Україна отримала перемогу з психологічної точки зору та перетягнула ситуацію на власну користь.

Деморалізація військ змушує середню ланку керівництва – армію, корпус, дивізію та бригаду – перебувати безпосередньо у військах, тому що треба тримати ситуацію під контролем,

– пояснив Жданов.

В іншому разі буде бунт, або ж війська просто розбіжаться по лісах. Тож росіяни змушені висувати ці командні пункти, щоб тримати ситуацію під контролем.

З іншого боку, щоб володіти реальним станом речей, який відбувається на передовій.

"Саме тому вони підпадають під наше вогневе ураження і гинуть у такій кількості. Є й кілька тих, кого усунули з посади", – додав фахівець.

Війна йде не по плану, але Путін вимагає розгрому

Також, воєнний експерт зазначив, що у Кремлі, особливо у Генеральному штабу збройних сил Росії усвідомлюють, що війна в Україні йде не по їхньому плану. Однак Путін не хоче цього чути.

"Тому кремлівський глава не змінює своїх завдань, навіть не залежно від того, доходить до нього вся інформація, чи ні. Він вимагає від своїх генералів перемог, якогось воєнного розгрому Збройних Сил України", – підкреслив він.