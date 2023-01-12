В оточенні Путіна великі чвари: Подоляк пояснив причину кадрових змін у Росії

Владімір Путін усунув генерала Сєргєя Суровікіна від командування російськими військами в Україні. А на його місце призначив Валєрія Гєрасімова. У Зеленського зізнаються, що в оточенні Путіна зараз йдуть великі чвари і конфлікти.

Подоляк про кадрові зміни в Росії

Про це 24 Каналу сказав радник глави ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що Суровікін – це "інтелектуал", і вся його концепція війни зводилась до того, щоб назбирати покидьків, відправити їх штурмувати Бахмут і вирішити круте завдання.

Важливо Путін приховано понизив Суровікіна на користь Герасимова: про що це може свідчити – аналіз ISW

За його словами, паралельно з цим він масштабно знищував цивільне населення України ракетними атаками.

Крім того, Суровікін підпав під впливи людей трошки іншого пасіонарного плану – Пригожина, Золотова, Кадирова. І вони там вже практично намалювали "шахматку", які посади вони будуть займати в оточенні Путіна. Тому що весь класичний генералітет російської армії – нікчемний, він програв,

– заявив Подоляк.

Він зазначив, що класична контрактна армія відійшла на другий план. "Щось дивне відбувалося у близькому оточенні Путіна, де на перший план вийшли конспірологічні теорії війни молодшого Ковальчука Міхаіла", – каже Подоляк.

Радник глави ОП зауважив, що суттєвих змін, попри всі понти Пригожина, Суровікіна чи Кадирова, не відбулося. "Тобто зламу не вийшло і немає перехоплення ініціативи", – додав він.

Сьогодні Путін "переставив ріжки" і хоче отримати бодай якийсь інший розвиток подій на фронті. Йому здається, що Герасимов писав "чудові" книжки про гібридні війни. Просто Путін не розуміє, що гібридна війна і війна, коли вбивають – це трохи різні війни,

– заявляє Подоляк.

Чи вміє Герасимов воювати? На думку радника глави ОП, так само, мабуть, як Лапін, Дворніков, Суровікін і всі інші, разом узяті. "Нас це має менше хвилювати, тому що війна – це інтелект і математика. А з інтелектом в Росії погано", – каже він.

Подоляк відреагував на заміну Суровікіна: дивіться відео



У Росії дефіцит боєприпасів, РСЗВ і танків

Проте, як зазначив Подоляк, є інша складова – це ресурсна спроможність країни. І в України йде збільшення ресурсних можливостей, партнери передають нам не лише зброю для захисту, а й системи для контрнаступу – РСЗВ, артилерію, снаряди й танки.

Водночас у Росії йде "вимивання" усіх ресурсів. Безумовно у них є дефіцит боєприпасів, РСЗВ і танків. Сьогодні вони використовують немодернізовані танки Т-55 та Т-64. Крім того, у Росії дуже велика проблема з командним складом нижчого та середнього рівня – не вистачає сержантів та лейтенантів,

– відповів Подоляк.

Він зауважив, що росіяни вже використовують білоруських інструкторів, і це пояснює, чому вони постійно переміщують туди мобілізованих. “Вони заходять на полігони в Білорусі, проходять там певний тренінг, а потім вже їдуть на Бахмутський, Соледарський чи Запорізький напрямки", – сказав Подоляк.

Крім того, за його словами, Путін абсолютно не розуміє, що таке військова стратегія і тактика, він розуміє лише масові вбивства беззахисного населення. "Путін не розуміє як воювати, коли тобі дають ляпаса", – підсумував радник.

До слова, у британській розвідці також прокоментували заміну Суровікіна на Герасимова. У відомстві скептично ставляться до такого кроку. Особливо з урахуванням того, що більше позитивних оцінок від росіян отримував саме Суровікін.