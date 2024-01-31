Рівень ракетної загрози надзвичайно високий: що відбувається у Чорному морі

Сили оборони Півдня попередили українців про серйозну небезпеку. Їх закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Сили оборони Півдня оголосили надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки. Причиною стала кількість військових кораблів Росії у Чорному морі.

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Захисники попередили про небезпеку

Сили оборони Півдня заявили, що країна-агресорка збільшила своє корабельне угруповання до 13 одиниць у Чорному морі.

Окупанти завели до пункту базування підводний ракетоносій. Однак загарбники вивели на бойове чергування 2 фрегати.

Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 16 одиниць. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий!

– мовиться у повідомленні.

Українців закликали бути уважними та оперативно реагувати на повітряну тривогу.

До слова, вчора, 30 січня, Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі до 9 одиниць.

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