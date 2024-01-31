Рівень ракетної загрози надзвичайно високий: що відбувається у Чорному морі
Джерело:Сили оборони Півдня
Сили оборони Півдня попередили українців про серйозну небезпеку. Їх закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Сили оборони Півдня оголосили надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки. Причиною стала кількість військових кораблів Росії у Чорному морі.
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Захисники попередили про небезпеку
Сили оборони Півдня заявили, що країна-агресорка збільшила своє корабельне угруповання до 13 одиниць у Чорному морі.
Окупанти завели до пункту базування підводний ракетоносій. Однак загарбники вивели на бойове чергування 2 фрегати.
Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 16 одиниць. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий!
– мовиться у повідомленні.
Українців закликали бути уважними та оперативно реагувати на повітряну тривогу.
До слова, вчора, 30 січня, Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі до 9 одиниць.
Росія готує масовану ракетну атаку
- Нещодавно речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у розмові з 24 Каналом прокоментувала масовану атаку дронами, яка відбулася у вівторок, 30 січня. Загарбники намагалися атакувати безпілотниками у різних напрямках.
- Як пояснила Гуменюк, окупанти за допомогою "Шахедів" промацують нашу систему ППО та заміряють її потужності. Це свідчить про те, що росіяни готують масовану ракетну атаку.