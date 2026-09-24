На певному етапі життя родини полеглих воїнів починають оформляти статуси та посвідчення, які відрізняються між собою кольором, місцем видачі, змістом і переліком пільг. Серед фахівців такі посвідчення називають "чорними" та "сірими". Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Що треба знати про "чорні" посвідчення

"Чорними" посвідченнями називають посвідчення членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час проходження військової служби. Їх видають батькам, дружині/чоловіку (у разі, коли вони не взяли інший шлюб), дітям, які не досягли повноліття, або повнолітнім дітям військовослужбовців, які є особами з інвалідністю з дитинства.

Такі посвідчення видають незалежно від того, загинув (помер) воїн під час бойових дій, чи був на позиціях, чи був у госпіталі.

Оформленням "чорних" посвідчень займаються:

відповідні служби силових структур – ТЦК та СП (якщо воїн був у ЗСУ, ГУР МО чи Держспецтрансслужбі Міноборони України);

військові частини (якщо воїн був у Нацгвардії України або Держприкордонслужбі України);

підрозділи соціальної підтримки СБУ, Управління державної охорони, розвідувальних органів, Держспецзв'язку.

Родинам загиблих поліцейських, ДСНС-ників такі посвідчення не видаються, оскільки вони не є військовослужбовцями. Головною підставою для оформлення "чорного" посвідчення є сповіщення про загибель (смерть) військовослужбовця.

Що варто знати про "сірі" посвідчення

Трохи інша історія з "сірими" посвідченнями члена сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця. Його видають родинам тих захисників і захисниць України, які загинули (померли) внаслідок безпосередньої участі в бойових діях; чия смерть пов'язана і з захистом Батьківщини.

Родинам загиблих (померлих) поліцейських, ДСНС-ників такі посвідчення, на відміну від "чорних", видаються.

Кожному офіційному члену родини такого воїна його частина видає довідку встановленого зразка. Саме вона, а також постанова ВЛК про зв'язок смерті із захистом Батьківщини, є головною підставою для подальшого оформлення "сірого" посвідчення.

"Сірі" посвідчення видають уповноважені місцеві структурні підрозділи з питань ветеранської політики (відділи чи управління районних державних адміністрацій, відділи/управління чи департаменти міських рад). Для їх отримання наявність "чорного" посвідчення не потрібна.

"Сіре" посвідчення видають батькам, дружині/чоловіку (у разі, коли вони не взяли інший шлюб), утриманцю загиблого (померлого) воїна, а також дітям до моменту офіційного створення ними власної родини (народження в них дитини чи укладення ними шлюбу).

Офіційним членам сім'ї загиблого (померлого) воїна треба оформляти і "чорне", і "сіре" (за наявності підстав) посвідчення. Бо вони засвідчують факт приналежності до родини того, хто до останнього виконував свій конституційний обов'язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.