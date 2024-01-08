Чому Росія атакує ракетами з Каспійського моря: у Повітряних силах припустили причину

Російські військові продовжують атакувати Україну крилатими ракетами. 8 січня під час масованого обстрілу ворог знову використовував стратегічну авіацію, якою атакували з Каспійського моря.

В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поділився припущенням, чому ворог атакує саме з Каспійського моря. Він вважає, що причина, пов'язана зі страхами російських загарбників, передає 24 Канал.

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Можуть сумніватися у власних ракетах

Власне, на думку Юрія Ігната, ворог може боятися, що його ракети падатимуть на території Росії. Звернімо, що іноді самі росіяни повідомляють про так зване "схаждєніє" ракет, які не долітають під час атаки.

За словами речника Повітряних сил, іноді ракети, запущені ворогом, можуть втрачати радіолокаційну прив'язку до своєї цілі. Спрацьовують самоліквідатори або ж повітряні цілі окупантів можуть впасти в іншому місці, ніж планували самі загарбники під час атаки.

Юрій Ігнат зазначив, що щось подібне ми вже бачили на відео, яке самі окупанти поширювали. Воно демонструвало, що крилата ракета знищила ледве не половину російського села. І існує ймовірність, що таких випадків більше, ніж нам показують у ЗМІ та соцмережах.

Не даремно окупанти запускають ракети з району Каспійського моря, над морем. Тому що є ймовірність несходу ракети – що вона просто відвалиться від літака і впаде росіянам на голову... Саме тому Волгодонськ та район Каспійського моря є найчастішими районами, звідки росіяни запускають ракети,

– зазначив речник.

Чому збили не всі ракети

Юрій Ігнат зазначив, що частина ракет, якими росіяни атакували нашу державу, або були балістичними, або летіли за балістичною траєкторією.

Речник Повітряних сил ЗСУ зазначив, що такі ракети дуже важко збивати. Це пов'язано з тим, що необхідні такі системи ППО, які здатні працювати по відповідних цілях, які летять балістичною траєкторією.

Це все ракети, які летять балістичною траєкторією. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це зокрема такі системи як Patriot,

– заявив речник Повітряних сил.

Звернімо увагу, що оборонцям неба вдалося знищити 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.