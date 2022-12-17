Чому Росія більше не запускає "Шахіди" з окупованого Криму: аналіз розвідки Британії

Росія продовжує завдавати терористичні атаки по Україні. Ворог атакує ракетами та "Шахідами". Раніше їх активно запускали з території тимчасово окупованого Криму.

Розвідка Великої Британії оприлюднила найактуальніші дані. Зауважили, що Росія продовжує атакувати критично важливу інфраструктуру України.

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Ворог атакує Україну з території Краснодарського краю. Водночас раніше "Шахіди" активно запускали з території тимчасово окупованого Криму.

Британська розвідка припускає, що Росія перестала запускати дрони-камікадзе з Криму, бо побоюється, що її позиції там – вразливі. Окрім того, це пояснюють зручністю логістики.

Росія запускає "Шахіди" з Азовського моря

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – заявив, що загроза атаки "Шахідами" залишається. Востаннє дрони-камікадзе атакували з акваторії Азовського моря.

З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти,

– заявив Ігнат.

Упродовж декількох тижнів Росія фактично не використовувала "Шахіди". Це пов'язували з тим, що країна-терористка використала усі запаси дронів-камікадзе. Водночас вже розглядають варіант, що Росія поповнила свої запаси.

Погодні умови для "Шахідів" – не критичні.

Людей закликають не нехтувати повітряними тривогами. Коли сповіщають про небезпеку, необхідно негайно йти в укриття цивільного захисту.