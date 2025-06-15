Покровськ так і не взяли: з якою метою ворог проривається на Дніпропетровщину

Росія намагається просунутися до Дніпропетровщини не стільки з політичною чи воєнною, скільки з пропагандистською метою. Це потрібно, щоб приховати невдачі в наступі на Покровськ і створити враження успіху.

Насправді ж ситуація на фронті залишається складною для росіян. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу проаналізував ситуацію на Курахівському та Лиманському напрямках.

Дивіться також Окупанти намагаються просунутися на Дніпропетровщину з 3 тактичних напрямків: карти й огляд ISW

Чому Росія рветься до Дніпропетровщини

Метою російського командування навряд чи є саме прорив у Дніпропетровську область. Це, радше, має пропагандистський або інформаційний характер – спроба прикрити труднощі або навіть невдачі росіян у реалізації своїх планів щодо захоплення Покровська й ліквідації його як важливого логістичного вузла.

Їм уже частково вдалося обмежити можливості Покровська як логістичного хабу на напрямках Торецьк, Часів Яр і Костянтинівка, адже ключовий маршрут Павлоград – Покровськ – Костянтинівка наразі перерізано,

– зазначив Павло Лакійчук.

На північ і північний захід від Покровська ворог намагається наступати одночасно у напрямках на Костянтинівку та на сам Покровськ. Це створює небезпечний виступ. Водночас спроби охопити Покровськ із південного заходу вже багато місяців не приносять результату – попри постійні штурми й прориви, росіянам не вдається досягти поставлених цілей. Сили оборони контратакують і утримують позиції.

Також ворог не може прорватися до траси Покровськ – Павлоград, яка є ключовою. З цієї причини вони намагаються розширити зону наступу й частково заходять на територію Дніпропетровщини. Це дозволяє російській пропаганді заявляти, що "ми вже в Дніпропетровській області" – мовляв, це перемога. Хоча насправді це не так.

"У російській глибинці люди не дивляться карти Deep State. Вони слухають лише, що кажуть їм пропагандисти, й сприймають це за чисту монету", – наголосив Лакійчук.

Про ситуацію на Курахівському та Лиманському напрямках

Щодо інших напрямків, там ситуація не менш складна. Зокрема, у районі Курахівського напрямку, а також на всій лінії південного фронту – від півдня Донеччини до Запоріжжя. Тут ситуація критична: ворог із півдня прорвався до Комара, а із заходу зайшов у Багатир. Це створює реальну загрозу масштабного просування – не на кілька, а на десятки чи навіть сотні кілометрів.

Де там можна закріпитися на наступному рубежі – мені складно сказати. Сподіваюся, що наше командування має плани, й у нас є інша лінія оборони, як обіцяли Запорізька і Донецька ОВА, що вони готуються,

– сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Також дуже небезпечно на Лиманському напрямку. Ворог намагається здійснити фланговий удар. Основні сили розвивають наступ на Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ із півдня, заходячи в тил нашого угруповання в районі Часового Яру. Очевидно, мета – оточити Краматорськ, Лиман і Слов'янськ, а отже – відрізати тил Сіверського виступу.

Ситуація на фронті складна, але наше командування докладає максимум зусиль, щоб не допустити реалізації російських планів.

Чи прорвалася Росія до Покровська: дивіться на карті