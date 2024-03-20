Відчайдушно шукають захисту: в ОК "Південь" сказали, чому росіяни ховають флот

В Об'єднаному координаційному пресцентрі Сил оборони Півдня повідомили, що загальне розгортання корабельного угруповання Росії не спостерігається вже 2 тижні, а ракетоносіїв – понад місяць.

Про це 24 Каналу розповіла Наталія Гуменюк, зауваживши, що зменшення активності російського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів пояснюється і погодними умовами, і розкладом сил та засобів в розумінні окупантів.

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Росіяни зазнали суттєвих втрат у своїй флотилії. Вони не мають наразі сталої системи захисту, яка б гарантувала їм абсолютну безпеку і від морських дронів, і від ураження з повітря.

Перебуваючи в пунктах базування, вони намагаються максимально захищено його облаштувати. Іноді бачимо, як патрульні кораблі виходять для перевірки та редагування бонових загороджень, які там поставлені,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Путін отримує застарілі дані

Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що Міністерство оборони Росії дало зрозуміти, що має намір захистити російський Чорноморський флот від українських ударів, і, можливо, замінило командувача в рамках цих зусиль.

Кремль міг звільнити командувача ЧФ Ніколая Євменова через втрату майже третини флоту. Його місце тимчасово зайняв адмірал Алєксандр Моїсеєв.

"Добре, що хоч хтось знає, що вирішив Владімір Путін. Інколи здається, що й сам до ладу не знає, що він там вирішив, поки йому не доповіли. До того ж доповідають також з трошки застарілою інформацією. Пам'ятаємо, як це було з Кринками", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, у лютому міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу повідомив Путіну, що російські війська "зачистили" плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Путінський посіпака вдався до фальсифікації фактів, хоча навіть по супутникових знімках видно, що Кринки контролюють ЗСУ.

Проблеми росіян у Чорному морі