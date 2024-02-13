Росії може вистачити танків ще на 3 роки війни: ЗМІ назвали причину

Російські загарбники втратили понад 3 000 танків від початку свого повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, на думку аналітиків, окупанти потенційно можуть витримати ще 3 роки важких втрат.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) підготував доповідь "Військовий баланс". У ній аналітики пояснили ситуацію щодо військової техніки у Росії та Україні.

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Що кажуть аналітики

У доповіді зауважується, що, хоча країна-агресорка вже втратила понад 3 000 танків під час повномасштабної російсько-української війни, вона має на складах достатню кількість бронетехніки нижчої якості для заміни. Тому Росія потенційно має запаси танків ще на 3 роки ведення бойових дій.

, за підрахунками аналітиків, у 2023 році держава-терорист втратила близько 1 120 танків.

На думку аналітиків, країна-агресорка потенційно може поповнювати запаси танків, навіть якщо вони будуть нижчого технічного рівня, незалежно від здатності Росії виробляти нову техніку.

Москва змогла обміняти якість на кількість, виводячи тисячі старих танків зі складу зі швидкістю, яка іноді сягала 90 танків на місяць,

– мовиться у документі.

У доповіді сказано, що Росія має 1 750 основних бойових танків – від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 та Т-90. Ще 4 000 російських танків знаходяться на зберіганні.

Ще аналітики заявили, що від початку повномасштабного російського вторгнення "Україна також зазнала великих втрат". Однак військові постачання від Заходу дозволили нашій державі не тільки підтримувати запаси техніки, а й підвищити її якість.

На думку аналітиків з IISS, поточна ситуація у російсько-українській війні зберігатиметься протягом 2024 року.

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