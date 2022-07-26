Подоляк переконаний, що конкуренція за ринки збуту з Україною – одна з причин війни

росія напала на Україну не тільки через те, що хоче захопити нові території. Ця війна має кілька глибших рівнів, які викривають всю гнилу суть окупантів.

Про це на стрімі, який транслював 24 канал, повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, війна росії проти України – це не просто звичайна битва за території. Окупанти пішли на повномасштабне вторгнення з багатьох неадекватних причин.

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Чому росія почала війну проти України

На думку Подоляка, війна, яку підступно почала росія, має кілька важливих причин. Усіх їх можна узагальнити в таку фразу – вони просто хочуть нас знищити.

Перша причина – війна за територію. путін та його посіпаки чітко говорять, що збирають окупувати Україну. У їхніх вологих мріях – повне захоплення держави аж до виходу на кордон із Польщею.

Друга – війна цінностей. У росії серйозно "підгорає", що поруч є держава з політичною дискусією, свободою слова; політичною, економічною та ідеологічною конкуренцією тощо. В росії все по-іншому: там завжди був головний вертухай, який окреслював правила для людей.

Європейцям потрібно постійно повторювати, що в нас – війна свободи як цінності і тиранії як цінності. Для росії тиранія – це ключове. Там завжди був цар, генсек, президент і "табір" з людьми, які стоять на колінах і виконують його забаганки. В нас інша концепція життя. Для росії це неприйнятно, – зазначив Подоляк.

Третя причина – економічна. Росія переважно експортує сировину – ніяких високотехнологічних продуктів вони не мають. У такий спосіб окупанти хочуть знищити Україну, яка також активно працює на ринку металу, зерна, хімії тощо.

Четверта причина – імідж монструозної держави. За словами Подоляка, росія не стільки продавала сировину та енергоносії за кордон, як свою концепцію держави, яку потрібно боятися. Українські військові та цивільні буквально поставили на коліна цей "грізний" імідж росії.

Сьогодні ми поставили на коліна їх репутацію монстра. Це не дозволить їм почати переговори або ж вийти з війни. Вони будуть максимально нас ненавидіти й хотіти вбити. А це вже психіатрія, – наголосив Подоляк.

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Раніше Михайло Подоляк наголошував, що Україна може з часом повернутися до переговорів з росією, але лише на вигідних для себе умовах. Коли українські військові максимально знищать окупантів та почнуть масово звільняти Південний та Східний напрямок, тоді можуть з'явитися такі умови.