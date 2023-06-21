Путінський "шизофашизм" у дії: чому росіяни називають наших захисників "бойовиками"

Путінський режим активно використовує пропагандистську лексику. З її допомогою викривлюють ставлення як до українських воїнів, так і до влади нашої держави.

Ще у листопаді 2022 року ГУР МО оприлюднив перехоплення методички загарбників. Воно демонструвало, що ворог називає українську владу "київським режимом", а наших захисників – "бойовиками", передають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Дивіться також Путін йде на Захід, або Випалена земля: росіяни хочуть зруйнувати все у ще окупованих містах

Кремль поширює методички

Українські війська називати бойовиками, націоналістами чи збройними формуваннями, іноземців – найманцями, їх безпосереднє керівництво – київським режимом,

– йшлося у перехопленні.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадує, що росіяни традиційно віддзеркалюють власну сутність і свої ж "гріхи" на українців.

Бойовики, найманці. Саме на боці Росії воюють найманці з досі не легалізованого ПВК "Вагнера". Вона практикує позасудові страти, а її ватажок – Євгєній Пригожин – публічно не підкоряється міністерству оборони Росії.

Використання Кремлем у війні проти України бойовиків почалося ще у 2014 році та продовжується під час повномасштабного вторгнення.

Незаконно залучені до бойових дій зеки, різноманітні "казакі" та "барси", найманці численних ПВК та насильно мобілізовані громадяни України – ось з такими вояками доводиться мати справу українським воїнам.

"Шизофашизм" у дії

"Укронацисти", фашисти. Відомий історик Тімоті Снайдер називає кремлівський режим – "шизофашизмом". Це коли фашисти звинувачують у фашизмі жертву своєї агресії.

Путін проголошував, що росіяни та українці – один народ, відмовляючи українцям у праві на існування як самобутній нації. Тим часом визнаний фашист Дугін – провідний ідеолог Росії.

Фарс із "судом" над азовцями служить підтримкою міфу про "українських нацистів". З його допомогою путінський "шизофашизм" виправдовує свій напад на демократичну Україну.

Щодо "київського режиму", то доречніше казати про "кремлівський режим". Путін не розлучається із владою вже 23 роки. Він спирається на кліку вихідців з радянських спецслужб, знищив опозицію, свободу слова та перетворив Росію на тоталітарну державу.

Тим часом в Україні регулярно проходять конкурентні вибори та відбувається ротація влади. Навіть в умовах повномасштабної російської агресії Україна залишається демократичною країною із сильним громадянським суспільством та базовими свободами, нечуваними у Росії.

Росія завжди бреше. Її пропаганда воює не з Україною, а із дзеркалом, в якому відбивається потворна сутність самих росіян.