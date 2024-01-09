Гуменюк пояснила, чому вночі окупанти вперше за довгий час не атакували "Шахедами"
Наталія Гуменюк розповіла, що ситуація на Півдні досі залишається напруженою, попри погоду. Адже саме негода завадила ворогу активізуватись.
Керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, чому ворог вперше за довгий час не атакував Україну дронами, пише 24 Канал.
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Чому Росія не запускала дрони вночі
Розуміємо, що відсутність дронової атаки – це також відгук, певним чином, й погодних умов також. Одначе артилерійські обстріли ворог продовжує і вночі знову нагадував про себе й херсонцям, й мешканцям Антонівки,
– розповіла Наталія Гуменюк.
За її словами, обійшлося без постраждалих серед мирного населення. Проте пріоритет ворога й надалі – це обстріли фактично килимовим способом або вибірковими снарядами по житлових кварталах, по об'єктах соціальної інфраструктури.
Росія надалі намагається завдати максимального клопоту комунальникам, зокрема, у питаннях забезпечення теплом, газом, світлом.
З усім тим, ворог зменшив активність ворожої тактичної авіації. Це також наслідок погоди та бойової роботи Сил оборони на Півдні. В операційній зоні ОК "Південь", попри втрату літаків, ворог час від часу повертається до використання авіації.
Днями намагався повторити бомбардування керованими авіабомбами правого берега, і некерованими авіаційними ракетами по лівому берегу, оскільки штурмові дії взагалі не мають успіху і вони втрачають там й людей, й техніку, вони намагались тиснути авіацією,
– пригадала Гуменюк.
Проте додала, що за минулу бойову добу ворог авіацію не використовував, проте штурмові дії повернули на позначку 10+ і за минулий день вже нарахували 12 штурмових дій. Хоч ворог майже не використовував техніку, та ЗСУ вдалось знищити 2 ворожі танки та 2 бойові машини десанту.
Росія 8 січня завдала по Україні масованого удару
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що ворог вночі та вдосвіта 8 січня завдав по Україні масованої атаки. Окупанти випустили по Україні 8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська та 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області.
- Під час масованої атаки вдосвіта вороги запустили по наших областях 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К з Рязані та Тамбова.
- Далі Україну накрило 24 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Енгельса. Також вороги атакували 8 крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської області, 6 балістичними ракетами "Іскандер-М" із районів Джанкой та Чауда в Криму, 2 керованими авіаційними ракетами Х-31П з літаків тактичної авіації з Бєлгородської області.
- Всього окупанти запустили по нашій країні 59 засобів повітряного нападу противника. Наші військові збили 26: 8 ударних безпілотників Shahed-136/131 та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Проте не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.
- Вибухи лунали у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об'єкти.