Майже 50 російських "Калібрів" були напоготові, але обійшлось без атаки: що кажуть ВМС

На вихідних росіяни виводили в море 7 ракетоносіїв "Калібрів" із загальним залпом до 48 одиниць. Проте обійшлось без атаки. Це прокоментували у Військово-морських Силах.

У понеділок вранці, 16 вересня, речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що не може сказати достеменно, з чим пов'язана така кількість російських ракет у морі. Про це інформує 24 Канал.

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Що відбувається в Чорному морі?

За словами спікера, загроза застосування "Калібрів" загалом існує постійно. Росіянам, аби відстрілятися, насправді достатньо вийти з гавані на одну або дві години. Тому й виходи в море докорінно не змінюють ситуацію. Також вони не є індикатором того, чи буде атака, чи – ні.

Сказати, що цей кейс був пов'язаний з можливими маневрами або можливим застосуванням, я не готовий. Проте це може свідчити, що росіяни в один момент незатишно себе відчули на своїй базі в Новоросійську.

Плетенчук не став виключати, що відповідна активність ворога була пов'язана зі розосередженням. Хоча й він згадав, що тактика Росії в останні місяці полягала в тому, аби переховуватися в Неоросійську, адже звідти легше організувати оборону, аніж у відкритому морі.

Зрештою, вони обрали вийти в море, де вони можуть зустрітися з українськими дронами. Чому вони зробили такий вибір? Можливо, ми дізнаємось колись згодом. Але, наймовірніше, вибір у них був не дуже приємний.

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Раніше речник Військово-морських Сил коментував ситуацію з Керченським мостом. За його словами, росіяни не мають іншого вибору, окрім як збільшити перевезення через переправу. Це може призвести до подальшого руйнування конструкції.