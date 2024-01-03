Чому Росія не залучила до останніх обстрілів України кораблі у Чорному морі: відповідь ВМС

Росія під час останніх масованих обстрілів України не використовувала судна у Чорному морі для запуску ракет. У Військово-морських силах пояснили причину таких дій Кремля.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що Росія має проблеми з логістичним забезпеченням суден в акваторії Чорного моря, пише 24 Канал.

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Чому Росія мало ракет запускає з Чорного моря

Станом на ранок (3 січня – 24 Канал) взагалі не було носіїв (ракет – 24 Канал), попри те, що погодні умови досить сприятливі для виходу подібних одиниць в море. Ці одиниці, в принципі, фактично є всепогодними. Єдине, зранку перебувало три кораблі (не носії), і один – в акваторії Азовського моря. Що стосується участі цих одиниць, в першу чергу вони відчувають проблеми з логістичним забезпеченням,

– заявив Плетенчук.

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ, основна військово-морська база російських окупантів у акваторії Чорному морі – це місто Севастополь.

Тобто Кремль зберігає ракети у Севастополі й навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії, нема.

"Тому це може бути основною причиною, що стало наслідком протидії з боку Сил оборони та безпеки Чорноморському флоту так званої Росії у Чорному морі", – заявив капітан 3 рангу.

Росія масовано атакувала Україн 29 грудня та 2 січня

Росія завдала масованих ударів по Україні 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. Спочатку по Україні випустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, 8 Х-22/Х-32, 5 "Кинджалів", 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

Вже 2 січня ворог атакував нашу державу 70 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, 20 "Кинджалами", 12-ма ракетами типу Іскандер-М/С-300/С-400, 4 ракетами Х-31П. Водночас з Чорного моря ворог випустив тільки три крилаті ракети "Калібр".

Скільки кораблів Росія тримає у морях