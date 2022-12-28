Як армія, так і вся нація: чому Україна виявилась "не по зубах" Росії

У війні, яку розпочала Росія, Збройні Сили України мають декілька переваг, що допомагають їм потужно тримати оборону та повертати назад окуповані ворогом території.

Під час стріму на 24 каналі полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан повідомив, що один з пріоритетів – географія.

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Він пояснив, що нам легко захищатися та нападати з високих берегів на нижчі. Тобто сама географія, розташування річок й фізика – це мінімум те, що на нашому боці.

Дуже правильно був обраний напрямок розвитку певних моментів, повʼязаних з веденням війни цього тисячоліття. Це можна назвати, як вихід у бій з планшетом,

– розповів Роман Світан.

За його словами, практично кожен командир взводу володіє полем бою та розуміє загальну задачу, яка стоїть перед підрозділом. Саме тому вони діють доволі впевнено, приймаючи самостійні рішення. Інколи саме це рятує життя та дає виконати конкретне завдання.

"І третє, дуже важливе, – це наша мотивація. Мотивація наших військ. Ми захищаємо свою землю. Ми захищаємо свої життя. Ми захищаємо своїх рідних, своїх нащадків. Тобто тут поєдналося одразу 2 головних принципи життя. Це з одного боку продовження роду та збереження виду. Саме це робить нас набагато сильнішими", – акцентував Світан.

Дивіться повний стрім з романом Світаном на ютубі 24 каналу:

Він додав, що ще допомагає українська винахідливість, а також генетичний IQ, який вбитий в нашу націю. Крім того, можемо дуже легко приймати щось нове та одразу включати в роботу.

"Тобто ми дуже швидко вчимося, постійно шукаємо нове й хочемо рухатися. Оцей рух робить нас сильнішим на полі бою", – підсумував військовий експерт.

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