Парадокс чи логічність: чому Росія отримала ракети від КНДР саме цієї зими

У контексті надання Росії ракет Північною Кореєю ми ще на тому етапі, який можна описати фразою "not great, not terrible", як в одному популярному серіалі з нашого минулого життя. Тобто коли рівень загрози уже і так емпірично зрозумілий, але ще не вистачає цифр для точної оцінки.

Які ракети КНДР передала Росії

Почнімо з того, що згадувана раніше KN-23, вона ж "Кімскандер" та північнокорейська копія російського "Іскандера" – ймовірно, лише один із типів балістичних ракет, які КНДР могла передати Росії.

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На слайді з брифінгу Білого дому, де вперше і було заявлено, що росіяни отримали північнокорейські ракети, фігурує не тільки "Кімскандер", але й KN-24 – північнокорейська покращена копія ATACMS. Щодо KN-24 підтверджені характеристики є такими: дальність стрільби до 400 кілометрів, бойова частина до 500 кілограмів.

На тому ж брифінгу Джон Кірбі заявляв про те, що росіяни отримали від північних корейців навіть балістичні ракети з дальністю стрільби до 1000 кілометрів. Така вказівка може говорити про "Хвасон-9" – локальну модифікацію радянського ОТРК "Ельбрус", яка отримала значно вищу дальність стрільби, аніж в оригіналу.

По суті, це балістична ракета середньої дальності, а проти таких треба одразу ті самі протиракетні THAAD, які коштують по 2 мільярди доларів за штуку.

Та й сам KN-23 можна назвати покращеною копією російського "Іскандера". Бо ця північнокорейська ракета має на 190 кілометрів більшу дальність стрільби (тобто 690 кілометрів), на відміну від російського оригіналу.

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У Китаю своєї копії "Іскандера" нема, тому тут точно виключений варіант, що, мовляв, КНР передала Росії балістичні ракети, а Північну Корею використала як посередника. Натомість китайці мають та виготовляють копії інших ракет – Х-55 та "Калібр". Це нам багато чого може пояснити в плані того, чому санкції не вплинули на темпи виробництва ракетної зброї в росіян.

У відкритому доступі нема бодай оцінювальних даних, яку кількість ракет взагалі має КНДР і який темп виробництва можуть забезпечити її потужності. Навіть щодо вже переданих для Росії ракет є хіба що неозначене "кілька десятків".

Тому тут можна хіба що на око припустити – якщо в росіян є близько 200 балістичних "Іскандерів", то "кілька десятків" KN-23 можуть збільшити запас балістики в окупантів орієнтовно на 10 – 15%. Але це підрахунки "на колінці", в міру надходження нових даних картина для нас може погіршитись.

КНДР робить російські ракети краще, ніж Росія

Є певний парадокс, що Росія отримала ракети від Північної Кореї зараз, коли російський ВПК витримує темпи виробництва до 30 балістичних та 12 крилатих "Іскандерів" на місяць. Дивно, що це було не минулої зими, коли російська оборонка ледь витягувала по 5 – 6 балістичних та 1 – 2 крилаті "Іскандери" на місяць.

Але з іншої сторони, навіть в нинішній ситуації для росіян постачання північнокорейських ракет може бути цілком прагматичною темою.

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За деякими даними, за 2022 рік росіяни відстріляли щонайменше 800 балістичних "Іскандерів", тобто десь по 80 – 100 ракет лише цього типу на місяць. Такі темпи вони явно хочуть повторити.

Що ми, що західні аналітики із кампанії Росії у Сирії не врахували один дуже важливий момент – росіяни цю кампанію витягнули не тільки килимовими бомбардуваннями, не тільки відстрілом 200 далекобійних крилатих ракет Х-101/Х-555/ "Калібр", не тільки першими імпровізаціями із пуском протикорабельних ракет Х-35У та П-800 по наземних цілях, але й взагалі-то інтенсивним використанням ракетних комплексів "Точка" та "Ельбрус" армії режиму Башара Асада, котрі увійшли в категорію "необлікованого ресурсу".

Можна навіть редукувати, що Північна Корея російські ракети робить краще за самих росіян. Прикладом цьому є хоча б той факт, що KN-23 за своєю конструкцією виявилась простішою за "Іскандер". Чим простіший виріб, тим більше можливостей для масового виробництва.