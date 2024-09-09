"Росія ніколи не хотіла чужих територій": Лавров виправдав війну захистом "руского міра"

Кремль продовжує вести свою підступну війну проти України. Однак попри це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зухвало заявив, що Москва нібито ніколи не прагнула завойовувати території інших держав.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на заяву Лаврова під час засідання стратегічного діалогу Росія Рада співробітництва арабських держав Перської затоки, передає 24 Канал.

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Лавров зухвало висловився про війну проти України

Ми чужої землі ніколи не хотіли, ми просто хотіли, щоб до людей, які є невіддільною частиною російського світу, російської культури, російської мови, історії, релігії, щоб до них ставилися по-людськи, як того вимагають міжнародні права, численні конвенції про права людини, про права національних меншин, і як того вимагає насамперед Статут ООН,

– заявив російський дипломат.

Також пропагандисту не подобається українська Формула миру. Як каже Лавров, "численні ідеї, які плавають навколо формули Зеленського, вони, як правило, починаються зі слів про те, що треба припинити бойові дії та виконати міжнародні права, маючи на увазі забезпечення територіальної цілісності України".

Однак, міністр закордонних справ Росії чомусь вирішив розповісти про те, що міжнародні права "не лише про це". Пропагандист наголосив, що територіальна цілісність гарантовано забезпечується тим державам, чиї уряди репрезентують увесь народ, який живе на відповідній території.

"Те, що неонацисти в Києві після держперевороту не представляли нікого, у східній частині України, в Новоросії, та й у Криму, само собою, на мою думку, доводити не можна. Але головне інше: те що Статут ООН вимагає поважати права людини, будь-яку людину, незалежно від раси, статі, мови та релігії. У цьому корінь конфлікту в Україні", – додав глава МЗС Росії.