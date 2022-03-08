Чому Росія програє війну

1. Україна одна з найбільших по території країн в Європі. Тут проживає 35 – 40 мільйонів населення. Близько 2 мільйонів громадян взяли в руки зброю і захищають свою країну від фашистів.

2. Україну підтримує весь цивілізований світ. Я не буду говорити вам про обсяги реальної військової, фінансової, дипломатичної підтримки зі сторони НАТО та ЄС. Воно вам не треба, і по цьому треба писати цілу дисертацію.

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Україні допомагають

Але не розганяйте паніку, що Захід нічого не робить. Робить, і дуже багато робить. І поки ми самі справляємося, ми збільшуємо свою цінність, престиж та репутацію кожного українця та країни в цілому.

Під ворогом горить земля. Він тут окупант, у якого немає безпечного тилу, логістики, лояльності населення, їжі, палива, боєприпасів. Всі б'ють ворога, всі не сплять ночами, всі допомагають один одному. Солідарність нації допомогла нам вистояти у найскладніший час віроломного нападу. Президент не боїться. Росія стягнула на Україну всі свої найбільш дієздатні військові частини. Все, що могло їздити, ходити, плавати, літати та стріляти – все вдарило по нас в перший тиждень війни. Ми вистояли.

Росія завезла сюди 150 тисяч армії, із якої вже 10 тисяч вбито та поранено. Я писав про психологічний поріг для Росії – 30 тисяч трупів. Ще залишилося небагато. Рештки деморалізовані, втомлені, і мають слабкий бойовий дух. Українські дороги завалені розбитою технікою ворога, мости зірвані, все пристріляно, кожне місто – це Сталінград. Тому Росія не зможе нічого захопити, лише знищити та вбити цивільних.

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Росія запускає мобілізацію. Але це їй не допоможе переламати хід кампанії. Всі найбільш боєздатні частини розбиті та вимотані. Розбита вся техніка, а стара техніки з консервації не витримає такі марші. Васьки й Ваньки з Росії будуть здаватися в полон, тому що у них немає мотивації воювати. Їм страшно тут здохнути. Бо ми сильніші, ми воюємо 8 років, у нас крута армія. У нас новітнє озброєння, ми контролюємо повітря, у нас повно летального озброєння. Ми їм дали в морду, і 2 чеченські кампанії – це курорт для російської армії в порівнянні з Україною. Росіян ще ніхто так не бив, як ми. І Путін ніколи не отримував такого сорому і приниження, як від українців. Тому у Путіна така озлобленість на Україну і йде руйнування нашої території. Війна стала позиційною, і нам це вигідно. Щодня Росія буде ставати слабшою, а ми сильнішими. З цієї причини ми не поспішаємо вести переговори, бо ми відчуваємо нашу силу і стратегічну ініціативу. Ворог нічого по суті не контролює – лише дороги, і частково Херсон. Тут читайте повідомлення Генштабу, там є вся інформація.

Ворог за все заплатить

Росія нам за все заплатить і все компенсує. Ми відбудуємо нові міста та інфраструктуру за рахунок російських репарацій. Міжнародний кримінальний трибунал в Гаазі буде судити Путіна і його двійників, гебельса Соловйова і всіх прихвоснів за геноцид українського народу.

Нова влада Росії поверне вкрадені території. Ми побудуємо нову країну і будемо в європейській сім'ї. І нас у всьому світі будуть поважати, як націю, яка дала в морду Росії й розбила найкращу армію у світі. З якої тепер всі сміються, яких бомжів вони сюди звезли зі всієї Росії. Зараз в Росію ідуть похоронки. Наші психологічні війська дзвонять в Росію, хакери ломають інформаційні системи, починається фінансова паніка, рубль стає фантиком. Російські олігархи плачуть, вони втрачають бабло, їхні яхти та вілли конфіскують для України.

Ми повторюємо подвиг Фінляндії у зимовій війні. Ми воюємо за збереження нашої Держави. Давид же переміг Голіафа? Правда? І ми переможемо. Бо за нами правда, і ми на своїй землі. Потерпіть ще трохи, всім тяжко. Наша армія переходить в наступ, наша авіація та Байрактари лускають ворога.

Так, ворог нищить наші міста. Але ми побудуємо нові міста. Руйнується пуповина із Совком. Старі підприємства, стара інфраструктура, старий житловий фонд. Ми побудуємо все нове. Але це буде після перемоги. Не в території сила, а сила в людях.

Спіть спокійно, друзі. Скоро будемо проводити парад перемоги в Києві, пити й гуляти!

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