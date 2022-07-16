"газпром" вчиняє самогубство, – ГТС назвали фактори, чому росія зменшила транзит газу в Європу

росія суттєво скоротила обсяги постачання газу до Європи. російський "газпром" втрачає ринок через забаганки кремля.

Таку думку 24 каналу висловив генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон. За його словами, середньомісячний імпорт газу трубопроводами з росії зменшився на 33% у порівнянні з 2021 роком.

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Макогон зазначив, що усі дії "газпрому" диктує керівництво росії.

Ми бачимо, що "газпром" вчиняє таке собі політично-економічне самогубство. Компанія на вимогу кремля діє не як економічна, а як політична структура,

– наголосив він.

Що втрачає росія

За словами гендиректора Оператора ГТС, у 2022 році росія втратила майже половину свого ринку у Європі.

"Якщо раніше Європа на 40% залежала від російського газу, то зараз ця цифра складає 20%", – уточнив Макогон.

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Ба більше, у червні 2022 року вперше обсяги постачання американського LNG – зрідженого природного газу – перевищили рівень російського.

Макогон додав, що скорочення постачання газу до Європи не свідчить про те, росія має якісь проблеми на газовому ринку.

"Газ – енергетична зброя кремля проти Європи"

"газпром" може постачати газ. Навіть існує проблема, що газ нікуди дівати", – сказав він.

Попри те, що компанії невигідно скорочувати обсяги постачання газу до Європи, вона підкоряється рішенню політичного керівництва росії.

Газ завжди був для росії елементом енергетичної зброї проти Європи. Кремль сказав: "Зменшуємо постачання газу в Європу". І "газпром" це виконує, –

зазначив гендиректор Оператора ГТС.

Макогон додав, що москва і раніше шантажувала західні країни енергетичним питанням. Однак із початком війни в Україні кремль "газовий шантаж" посилився.

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