Чому росіяни в 50 разів гірші за німецьких нацистів

Сьогодні я розповім вам, чому росіяни гірші за фашистів, гірші за німецьких нацистів. Це вже факт, в принципі, досить явний для світової спільноти, яка побачила фотографії, відео, зараз відвідує звільнені райони Київської області.

Рашизм перевершив нацизм

Багато журналістів переконуються в тому, що Росія злочинна. Зараз ми бачимо заяви Європейської комісії про те, що вони надішлють прокурорів, які допомагатимуть українським колегам розслідувати всі ці справи. Також ми бачимо заяви шокованої громадськості багатьох країн та континентів.

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І чому ж росіяни гірші за німецьких нацистів? Я наведу дуже простий приклад Ірпеня. На момент окупації з нього багато хто виїхав, але там було приблизно 20 тисяч населення. У ньому російські фашисти вбили щонайменше 500 осіб. Тому що зараз величезна кількість людей шукають своїх близьких, розкопують різні підвали, в яких мучили людей, у яких спалювали людей, і знаходять там своїх близьких чи сусідів, чи родичів.

За менш ніж місяць окупації росіянами в містечку, з якого відбувалися виходи населення і в якому на момент окупації було приблизно 20 тисяч людей, убито щонайменше 500. Пропорцію ви можете порахувати самі. Це за місяць. Щодо Ірпеня під час німецько-фашистської окупації. Тоді в Ірпені мешкало близько 10 тисяч людей. Із цих 10 тисяч людей за всю війну є дані про те, що німецькі окупанти вбили 10 людей.

Десять! Так, все Приірпіння брало участь у війні, багато хто з них загинув у війні. Але я говорю саме про німецько-фашистські репресії. Тобто вулиці цих закатованих людей німецькими нацистами є в Ірпені, названі їхні імена. Цих людей – десять. Десять із 10 тисяч за три роки німецької окупації Ірпеня. І 500 осіб, тобто в 50 разів більше замучених за один місяць російської окупації.

Ми бачимо, що росіяни практично в 50 разів гірші за німецьких фашистів на прикладі цього містечка. А ще є інші містечка. Є ще Баришівка, Бородянка, в яких зараз проводитимуться такі самі дослідження. І у яких, за даними української прокуратури, втрати ще більші.

Що ми маємо? Ми маємо в Росії людей та їхнє керівництво – досконалих звірів. У звіриній подобі. На щастя, сьогодні це видно всьому людству. Це вже не приховаєш за балетом, за розповідями про сльозу дитини, за Достоєвським. Ні за чим не приховаєш, ні за якою демагогією. Україна має справу із цілком звичайним звірством.

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Своїх таки кидають

Зі звірством ще й ганебним та боягузливим – коли російські окупанти зустрічаються з українськими доблесними солдатами, вони біжать, вони все кидають. Вони своїх друзів кидають, своїх друзів танками переїжджають, щоби поранених не забирати. Такий випадок був у Броварському районі, коли російський солдат переїхав свого пораненого. Так би мовити, друга. Щоб не забирати його.

Російські солдати підривають мости та залишають за собою ар'єргарди, які будуть знищені українськими солдатами. Які просто зараз знищуються українськими солдатами. Тобто вони проїхали, втекли із Сумської та Чернігівської області, підірвали за собою мости – все. Ті росіяни, що залишилися, – вони залишилися на смерть.

Ось така ситуація – у 50 разів росіяни гірші за німецьких фашистів на прикладі одного містечка. Але хтось скаже, що тоді в Ірпені було 10 тисяч населення, а зараз, мовляв, в окупацію потрапило приблизно 20 тисяч. Але ще й часом вимірюється ця шкода. Тобто, нацисти три роки окупації перебували, а росіяни – один місяць. Цифра множиться.

Ось така "денацифікація": убиті діти зі зв'язаними руками, люди спалені (дівчата, жінки). Це все – результат звірства російських фашистів на українській землі. І тепер, коли росіяни щось заїкатимуться про велику перемогу над нацизмом, увесь світ показуватиме пальцем і казатиме: "Це ви, ви гірші, ніж німецькі нацисти!". Все, уся перемога девальвована.

Хоча мій дід за неї боровся. Якби він знав, що росіяни коїтимуть на території України, напевно, інакше б наші діди поводилися. Така ганебна, цинічна експлуатація ось цієї великої перемоги.

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Господня кара у пікселі

Тому наші доблесні війська зараз громять залишки російських окупантів, які втікають у паніці десь там у Чернігівській та Сумській області. Деякі залишки російських окупантів, які ще не отримали, намагаються щось зробити на Донбасі, але коли вони зустрічаються зі справжніми солдатами, а не мирним населенням, вони стають такими, як раби, коли стикаються зі сильнішим.

Раб – це завжди мучитель для слабших і завжди боягуз стосовно сильніших. Тому ми знаємо вам ціну, росіяни.

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