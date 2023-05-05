Є конкретна мета: політтехнолог пояснив активізацію нічних обстрілів України

Ворог активізував обстріли мирних міст України. Росіяни використовують дрони та ракети для заплутування української ППО.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що у ракетних обстрілів росіян є основна мета і вона стосується контрнаступу ЗСУ.

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Шейтельман зауважив, що останні три атаки по Україні були змішаними. Дві були з домінуванням ракет, і одна була побудована на дронах, які запускали у вівторок 2 травня.

Ці останні атаки справді схожі на спробу зупинити наш контрнаступ,

– додав спікер.

Росіяни намагаються тиснути на Європу

Росія жорстоко атакувала Умань, щоб вчергове спробувати переконати гуманних європейців, що потрібно за будь-яку ціну закінчувати цю війну, вважає політтехнолог.

Для цього росіяни використовують величезну кількість своїх пропагандистських ресурсів. Політтехнолог згадав слова відвертих прибічників Кремля про те, що потрібно війну закінчувати прямо зараз, наступ нічого не дасть тощо. Ці методички точно були створені в Кремлі.

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Ворог, ймовірно, гатить по військових об'єктах

З одного боку, ударами по житлових кварталах росіяни хотіли змусити українців ніби прийти до миру, однак більше надії вони плекали на європейців, які, за їхньою логікою, мали б з гуманних суджень прибігти та кричати: "Давайте закінчувати воювати". Однак це не спрацювало.

До того ж мовиться про великі збитки, зауважив Шейтельман. Українці знають про влучання в цивільні об'єкти, однак було повідомлення, що з 18 ракет збито 15, отже 3 кудись влучили. Можливо, потрапили у військові об'єкти, про що не повідомляють.

Тобто це має і воєнний сенс, вони намагаються бити, певно, по наших скупченнях військ. Інформацію про Павлоград вдалося зібрати з кількох джерел, імовірно, мовиться про склад ракетного палива, до того ж достатньо старий, повідомлялося, що вибух був великий, але безосколковий, певно, була хімічна загроза,

– розповів аналітик.

Ворог активізував обстріли України

3 травня вночі росіяни випустили 26 "Шахідів", з них знищено 21. Один дрон влучив в адміністративну будівлю Дніпрі, на Миколаївщині влучив у приватний будинок, прильоти були зафіксовані у Кіровоградській області.

4 травня російські терористи били по Київській, Запорізькій, Донецькій та Одеській областях. Запущено було 24 дрони, з них було збито 18. В Одесі, на Запоріжжі та на Дніпропетровщині зафіксовані влучання.

5 травня ворог атакував Дніпропетровщину. Українські захисники ліквідували 2 ворожі дрони, але область постраждала від ударів важкої артилерії.

Російські терористи в ніч проти 2 травня двічі обстріляли ракетами місто Павлоград на Дніпропетровщині. BBC у 2020 році повідомляло, що на підприємстві зберігаються залишки неутилізованого ракетного палива, яке могло бути пошкоджене внаслідок атаки. Місцева влада заявила, що хімічної загрози наразі немає.