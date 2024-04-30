Чому росіяни активно тиснуть на фронті: Черник назвав головне стратегічне завдання ворога

Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась, адже Росія активно атакує по всій лінії фронту. Через це Сили оборони перемістились на нові рубежі.

Ситуацію на фронті проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Що відбувається на фронті

За його словами, такі складні рішення потрібно приймати, адже не вистачає зброї. Не таємниця, що був певний голод. Допоки прийде все, що мають поставити США, – пройде якийсь час.

Чому противник так люто тисне? У противника є стратегічне завдання – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини,

– наголосив Черник.

"Направду є ідеологічно-політичний момент. Путіну треба хоч якась перемога до його інавгурації. У їх розумінні, якщо вони зможуть взяти Часів Яр, то це буде колосально сильно та потужно підсвічено їх пропагандою. От і тиснуть", – додав військовий експерт.

Він нагадав, що росіяни мають доволі великий людський потенціал. Загальний мобілізаційний ресурс – у межах до 3 мільйонів людей, а автоматом Калашникова може користуватися практично кожний дорослий чоловік.

Основні напрямки окупантів

Військовий експерт наголосив, що зараз ще не той наступ, про який говорило наше керівництво. Це тактичний момент догоди Путіну, адже йому потрібні хоч якісь результати.

Дійсно, Часів Яр – там найскладніша ситуація, а також Лимансько-Купʼянський напрямок,

– розповів Черник.

"Напрямок Куп'янськ-Вузловий – величезний залізничний вузол. Усе, що довозиться Росією у зону окупації – відбувається залізницею на 95%. Вантажівками не довозиться того всього, що потрібно", – зазначив Черник.

Один 50-тонний вагон може брати до 500 снарядів 155 міліметру чи до 300 снарядів для реактивної системи залпового вогню.

Водночас противник почав готуватися до ще більш масштабного наступу.

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