"Живий щит для дроноводів": у ЗСУ пояснили, чому росіяни блокують евакуацію з Олешок

Російські окупанти блокують евакуацію цивільних жителів із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині 25 жовтня. Ворожі підрозділи використовують людей як живий щит для прикриття своїх операторів безпілотників.

Дилема для Кремля полягає у тому, що відкриття евакуаційного коридору одразу оголить позиції російських дроноводів. В ефірі 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, що загарбники змушені ховатися серед місцевого населення.

Чому окупанти бояться випустити цивільних

За його словами, взяття цивільних у заручники є звичною тактикою для російського військово-політичного керівництва.

Для нього зараз стоїть питання: дати вийти людям – це означає оголити їхніх дроноводів. Їхні ж дроноводи ховаються серед цивільних людей, і вони це знають. І їхні солдати, по суті, живуть грабунком цих людей,

– наголосив Іван Тимочко.

Загарбницькі війська змушені балансувати між ризиком викрити власні підрозділи та міжнародним тиском. Безперервне обговорення у світі того, що Росія утримує заручників і поводиться демонстративно жорстоко, змушує відвертатися навіть раніше лояльних закордонних політиків.

Військовий висловив сумнів щодо того, що процес евакуації з боку Росії буде простим чи легким. Російські війська неодноразово порушували домовленості про зелені коридори та завдавали ударів артилерією й безпілотниками по цивільних.

Що відомо наразі про ситуацію в місті

Росія та Україна домовилися про режим тиші в Олешках. Перемир'я покликане забезпечити евакуацію цивільних з прифронтового міста, яке місяцями страждає від голоду.

Зокрема, це стало можливо завдяки зусиллям Меланії Трамп та постійному розповсюдженню інформації про гуманітарну катастрофу.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, сторони домовилися про: припинення вогню; доставку гуманітарної допомоги; розмінування доріг і забезпечення безпечного виїзду цивільних із міста.

Режим тиші діятиме не лише в Олешках, а й на маршрутах проведення гуманітарної операції.