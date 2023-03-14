Чому росіяни не здатні на значущий наступ: розвідка Британії назвала ключову причину

Російській армії не вистачає артилерійських боєприпасів. Ця проблема окупантів за останні тижні особливо загострилась.

Нестача артилерійських боєприпасів загострилася настільки, що на багатьох ділянках фронту діють надзвичайно каральні норми. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Читайте також Повної мобілізації не буде: в ISW пояснили, навіщо Путін підіймає в Росії призовний вік

Причина провального наступу

Розвідники впевнені, брак боєприпасів – ключова причина того, що останнім часом жоден російський підрозділ не міг вести оперативно значущі наступальні дії.

Росія, ймовірно, вже використовує старі запаси боєприпасів, які раніше вважалися непридатними. Путін у березні видав указ, яким встановили заходи для Мінпромторгу щодо обходу повноважень керівників підприємств оборонної промисловості, які не виконують виробничих завдань.

Крім того, держава-агресорка частіше застосовує принципи командної економіки до свого військово-промислового комплексу. У Москві розуміють, що її оборонні виробничі потужності є ключовим уразливим місцем у війні.

Скільки ще Росія може воювати

Путін хоче затягнути війну проти України, дочекавшись, що Захід нібито відмовиться підтримувати Київ. Очільник розвідки Литви Елегіюс Паулавічюс вважає, що Росія має ресурси, щоб продовжувати війну в Україні з "нинішньою інтенсивністю" ще два роки.

Однак це залежатиме і від "підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея".