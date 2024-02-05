Росіяни розпочали масштабний наступ на новому напрямку: як за тиждень змінилась карта фронту

Протягом минулого тижня російські війська вели активні наступальні дії в напрямку Тернів і навіть мали деякі успіхи. Так само не припиняється й постійний тиск на Авдіївку, яку ворог атакував передовсім з півночі.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 29 січня – 4 лютого, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Постійні штурми Авдіївки

Ледь не з перших днів повномасштабної війни російські війська намагаються вибити Сили оборони України з Авдіївки, щоб віддалити лінію фронту від окупованого Донецька. Та найбільше ситуація довкола міста загострилася восени 2023 року, коли ворог розпочав практично безперервні штурми міста.

Авдіївка є прикладом того, як ворог таки зумів навчитися воювати. Хоча й тут бувають беззмістовні лобові атаки великими колонами техніки, та все ж росіяни намагаються креативити й постійно змінювати напрямки свого удару.

Якщо в попередній місяць російські війська атакували передовсім з південного напрямку, то минулого тижня основний удар був сконцентрований з північного напрямку. На жаль, ворог зумів отримати деякі успіхи.

Так, росіяни змогли підійти до пісчаного кар'єра на північно-східних околицях Авдіївки. Також важкі бої тривають у Первомайському, що на західному фланзі Авдіївки. Тут російські війська змогли захопити окремі будинки.

Росіяни атакували Авдіївку з півночі: дивіться карту

Росіяни хочуть захопити Терни

Ще одним напрямком удару російських військ минулого тижня було село Терни, розташоване на півночі Донецької області – 17 кілометрів на захід від Кремінної. Після активних наступальних дій ворог мав деякі успіхи й зумів захопити чимало позицій.

Відстань до села залишається приблизно такою ж, як росіяни змогли здолати, та ситуація може бути доволі загрозливою. Мета ворога тут абсолютно очевидно – одразу за Тернами та сусідньою Ямполівкою простягаються доволі широкі ставки.

Тож зумівши пробитися до одного з сіл і вийти на ці ставки, російські війська відчутно покращать своє становище. Ще однією природною перешкодою тут є річка Жеребець. Тож потенційне захоплення Тернів та Ямполівки створить загрозу для українських позицій в серебрянському лісництві, розташованому південніше, та особливо на околицях Невського й Макіївки, розташованих північніше.

Росіяни атакували в бік Тернів: дивіться карту

Не без успіхів ЗСУ

Не обійшовся минулий тиждень і без часткових просувань Сил оборони. Українські військові змогли відбити в росіян раніше втрачені позиції поблизу Кліщіївки.

Звісно, це просування не таких масштабів, яких би нам усім хотілося. Втім, тут варто пам'ятати, що ворог докладає величезних зусиль і стягує серйозні резерви для того, щоб повернути собі Кліщіївку. Та на практиці ситуація виходить абсолютно іншою.

ЗСУ відбили позиції в росіян: дивіться карту