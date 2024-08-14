Не бунт: Світан припустив, що призведе до розвалу Росії

У Росії панують патерналістські настрої. Бунти навряд призведуть до її розвалу. Росіяни сидять та чекають подачок від влади.

Однак усе може статися як в СРСР. Детальніше 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Що призведе до розвалу Росії

Військовий експерт припустив, що розпад Росії можливий у разі неспроможності центральної влади утримувати республіки, які майже повністю залежать від дотацій з федерального бюджету.

Це може стати повтором розпаду СРСР. Щойно Москва не змогла забезпечити фінансування Радянського Союзу, було ухвалене рішення піти у вільне плавання.

Така ж картина чекає на Росію через економічні проблеми, які поки видні на горизонті. Потрібно посилити санкційний тиск, запровадити вторинні санкції на фірми чи країни, які співпрацюють з Кремлем. А для цього необхідно окреслити Росію як державу-спонсора тероризму.

Це цілий процес, тому розпад Росії можливий лише зсередини. Імперію зовні не повалиш. Бунти навіть ніхто не буде придушувати, вони одразу зійдуть нанівець,

– наголосив Роман Світан.

Завдяки українській операції на Курщині лінія фронту на Донбасі розтягнеться з 400 кілометрів до 600 кілометрів. І відстань у 30 кілометрів стане армійським тилом.

Найближчі кілька років росіяни, які живуть у межах транскордонних регіонів, будуть почуватися як українці у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та інших прикордонних областях.

Це дзеркальне відображення наших проблем, але уже на російську дійсність. Росіяни з цим змиряться. Для них велика рекомендація: щоб 2 рази не переїжджати, їдьте одразу за Урал,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.