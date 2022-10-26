Російські "мобіки" на фронті живуть недовго: у ЗСУ назвали їхнє основне завдання

Росіяни, яких забрали до лав армії-окупанта в межах "часткової" мобілізації, вже прибувають у підрозділи, що воюють на Сході України. Як правило, такі люди не є особливо підготовленими до війська.

Часто навіть фіксуються випадки, коли їх одразу після прибуття кидають як "гарматне м'ясо", щоб виявити вогневі точки українських військових. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

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Російські "мобіки" на фронті живуть до 10 днів

За словами військового, російські командири, які славляться своєю "любов'ю до людей", намагаються берегти більш професійну частину особового складу. Тому на такі завдання й посилають новомобілізованих.

Уже є зафіксовані випадки, що пробувши буквально 3, 5, 10 днів, а в декого навіть 10 днів після самої мобілізації, а він уже повертається назад "двохсотим",

– розповів Сергій Череватий.

Сергій Череватий про фронт і російських "мобіків": дивіться відео

Кастовий поділ у російській армії

Речник Східного угруповання ЗСУ також розповів, що росгвардія, зокрема підрозділ кадирівців, максимально сепарують себе від решти російської армії. Так само поводяться й вагнерівці.

Кадирівці вважають себе такою "державою в державі" та підкоряються лише так званому лідеру своєї республіки (Рамзану Кадирову – 24 канал). У бойових діях вони не поспішають приймати участь. Їхня роль є більш пропагандистською,

– роповідає військовослужбовець.

За його словами, кадирівці мають лише демонструвати буцімто велику власну роль та участь Кадирова у завоюванні нових територій. Втім, це не виходить ні в кадирівців, ні у вагнерівців, ні в російської армії.

"Часткова" мобілізація в Росії