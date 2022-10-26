Російські "мобіки" на фронті живуть недовго: у ЗСУ назвали їхнє основне завдання
Росіяни, яких забрали до лав армії-окупанта в межах "часткової" мобілізації, вже прибувають у підрозділи, що воюють на Сході України. Як правило, такі люди не є особливо підготовленими до війська.
Часто навіть фіксуються випадки, коли їх одразу після прибуття кидають як "гарматне м'ясо", щоб виявити вогневі точки українських військових. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
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Російські "мобіки" на фронті живуть до 10 днів
За словами військового, російські командири, які славляться своєю "любов'ю до людей", намагаються берегти більш професійну частину особового складу. Тому на такі завдання й посилають новомобілізованих.
Уже є зафіксовані випадки, що пробувши буквально 3, 5, 10 днів, а в декого навіть 10 днів після самої мобілізації, а він уже повертається назад "двохсотим",
– розповів Сергій Череватий.
Сергій Череватий про фронт і російських "мобіків": дивіться відео
Кастовий поділ у російській армії
Речник Східного угруповання ЗСУ також розповів, що росгвардія, зокрема підрозділ кадирівців, максимально сепарують себе від решти російської армії. Так само поводяться й вагнерівці.
Кадирівці вважають себе такою "державою в державі" та підкоряються лише так званому лідеру своєї республіки (Рамзану Кадирову – 24 канал). У бойових діях вони не поспішають приймати участь. Їхня роль є більш пропагандистською,
– роповідає військовослужбовець.
За його словами, кадирівці мають лише демонструвати буцімто велику власну роль та участь Кадирова у завоюванні нових територій. Втім, це не виходить ні в кадирівців, ні у вагнерівців, ні в російської армії.
"Часткова" мобілізація в Росії
- Владімір Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії 21 вересня. Тоді, за словами міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, планували мобілізувати 300 тисяч осіб.
- Втім, указ містив і закритий пункт. Тож багато експертів і журналістів стверджували, що в ньому й ховається істинні плани російської влади про мобілізацію понад мільйона чоловіків.
- Згодом стало зрозуміло, що військова інфраструктура Росії не спроможна забезпечити за такий короткий час мобілізацію навіть офіційно оголошених 300 тисяч. Багатьох без будь-якої підготовки почали перекидати на фронт.
- Тоді серед росіян, які потрапляли в полон, було багато таких, хто стверджував, що потрапив в армію саме через мобілізацію та встиг повоювати всього кілька днів.
- Останнім днями в Росії з різних регіонів надходить інформація про буцімто завершення мобілізації. Втім, повістки росіянам продовжують роздавати досі.