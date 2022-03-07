Чому російські окупанти зламають зуби об Одесу

Після 11 днів бойових дій в Одесі та області досі одна з найефективніших ППО в Україні. Незважаючи на спроби російських окупантів вивести її з ладу з перших днів, цього зробити їм не вийшло.

Одеса для російських окупантів відіграє важливу стратегічну роль у замиканні сухопутного сполучення на Придністров'ї, але реалізувати цей сценарій вони досі не можуть з цілої низки причин.

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Три причини

Перша причина – це Херсон. Місто не стало їхньою тихою гаванню і перевалковою базою, не дивлячись на часткову окупацію.

Друга причина – Миколаїв. Це місто і зовсім стало неприступною фортецею, а так само, останнім часом там відзначаються навіть контрнаступальні дії.

Без повного контролю над Херсоном та Ніколаєвим російські окупанти не зможуть розгорнути сухопутного наступу на Одесу. Тоді, можливо, наступ із моря? І ось вона – третя причина.

Третя причина – море. Море нас, одеситів та жителів області, як рятує від вторгнення, так і несе певну загрозу. Насамперед саме завдяки морю значно обмежуються можливості противника з маневрів та подальшої окупації. Навіть у форматі десантування.

Чого бояться окупанти

Ми можемо бачити, як російські окупанти вже 11 днів не наважуються висаджувати десант в Одесі і не зробили цього навіть тоді, коли місто найменше було готове до відображення вторгнення. Це зумовлено тим, що будь-який десант в Одесі – самогубство для кількох тисяч російських морпіхів, без жодного результату.

З іншого боку, море дозволяє ворогові застосовувати крилаті ракети "Калібр" із максимальним наближенням бойового корабля до нашого узбережжя. Аналогічно і з авіацією, особливо коли йдеться про ракети Х-31ПМ. Але і тут є своя особливість.

Російські пілоти без особливого бажання зараз здійснюють бойові вильоти над Чорним морем, бо якщо їх збивають, то це гарантований жмур не із затишною житлоплощею на рідному рязанському цвинтарі, а на дні Чорного моря.

Президент Зеленський у неділю говорив про бомбардування Одеси російською авіацією. Такі плани вони мають, але чи зможуть вони їх здійснити з урахуванням всього вищевикладеного? Скоріше ні, ніж так.

Так, крилаті ракети "Калібр" становлять для міста небезпеку, особливо ті, що запускаються з підводного човну "Варшав'янка", які зараз є для нас практично невидимими. Проте, боєзапас цих крилатих ракет не безмежний, які самі не невразливі для ППО.

Сподіваюся, я заспокоїв одеситів. Так, спокійно заснути у нас вийде ще не скоро, але впевненість у ЗСУ та в тому, що нас є комусь прикрити, не повинна залишати нас ні на секунду.

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