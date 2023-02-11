Путін хоче затягнути НАТО в переговорний процес, – Жданов про ракети над Румунією

Генерал Валерій Залужний повідомив що під час масованої ракетної атаки 10 лютого, 2 російські ракети залетіли на територію Молдови та Румунії. Остання є країною-членом НАТО.

Румунія заявила, що ракети жодного разу не були на її території. На інцидент відреагував військовий експерт Олег Жданов.

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"Міноборони Румунії офіційно говорить про те, що ракети не заходили у її повітряний простір, а повернули на північний схід від кордону. У нас одразу почали нарікати на НАТО. Поясню позицію Румунії. На мій погляд, вона все зробила абсолютно правильно. Можливо, це навіть не позиція Румунії, а НАТО", – зазначив експерт.

Зверніть увагу – Жданов про реакцію Румунії на російські ракети: дивіться відео

Чого хоче Путін

За словами Жданова, Владімір Путін намагається спровокувати НАТО. Військовий експерт пригадав інциденти з ракетами в Польщі, з російськими літаками в Естонії, коли вони порушили її повітряний простір.

Я вірю нашому головнокомандувачу, що ракети зайшли на територію Румунії. Путін хоче, щоб у НАТО визнали цей факт. Якщо вони це зроблять, то Путін попросить доказів і почнуться переговори. У цьому суть цього всього. Путін хоче затягнути НАТО у переговори напряму з Росією, – вважає Жданов.

Він зазначив, що Путін прагне напряму вести переговори з лідерами Заходу і розв'язувати глобальні питання. Другим варіантом, на думку Жданова, для Путіна є сподівання, що переговори з НАТО можуть сприяти тимчасовому припиненню вогню.

"Якби Румунія, у найкращому варіанті для Путіна, збила б цю ракету, то Росія звинуватила б НАТО в агресивних діях. Російський президент міг би заявити, що треба обов'язково обговорити питання. Тому позиція Румунії абсолютно правильна", – сказав Жданов.

Він додав, що НАТО намагається дистанціюватися, щоб не перетворити російсько-українську війну на світову.