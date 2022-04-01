Чому в Шойгу "розболілося серце" за Україну

Шойгу як міністр, відповідальний за оборону, обіцяв Путіну бліцкриг в Україні, що операція буде максимально швидкою, що Київ буде взятий за 3 доби. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

"Переможний" фальстарт

Це видно було і з того тилового забезпечення, яке має російська армія, ті ж самі нагороди і парадні костюми, з якими йшли російські солдати, котрих зловили під Києвом, і багато-багато інших факторів, які свідчили про те, що російському президенту обіцяли блискавичну перемогу.

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Цього не трапилося завдяки героїзму українського народу та потужній допомозі від Заходу. Відповідно, Путін поставив завдання виправити ситуацію. Зробити це швидко й ефективно в нинішніх умовах – абсолютно нереально, тому що вже відбувся переломний момент у новій гарячій фазі війни.

Відтак Шойгу тепер вимушений шукати відповіді на питання, яким чином зберегти обличчя російської армії, як здобути хоч якийсь результат, що його можна буде продати російському суспільству. Але те, що нинішньому міністру більше не випаде змоги бути на посаді, – це очевидно.

Шакали Путіни відбилися від зграї

В Росії існує певна традиція: коли той чи інший топчиновник провинився, то, зазвичай, його ще певний час тримають на місці, а потім, десь за пів року – рік, знімають з посади без зайвого галасу. При цьому можуть перевести на інший напрямок діяльності або взагалі відправити на пенсію.

Вочевидь і у Шойгу, і у Лаврова були моменти, коли вони вже просилися у відставку. І з якихось причин ця відставка не була прийнята президентом Росії. Тому ми маємо зараз те, що маємо.

Проте у Шойгу, думаю, була своя гра. Він брав участь у певній боротьбі між декількома гравцями. З одного боку – це спецслужбісти. З їхнього табору вийшов і сам Володимир Путін свого часу. З іншого боку – це військові, від імені яких виступав глава російського оборонного відомства. Третім колективним гравцем є представники великого бізнесу, себто олігархи.

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Всі вони, я гадаю, замислювались над тим, що буде далі. Як зберегти владу, коли Путін відійде в минуле. І, як на мене, минулого року, коли очільник міноборони очолив список "Єдиної Росії" на виборах в Думу, було зрозуміло, що якраз військова тематика починає брати гору.

Відштовхуючись від цього факту, можна зробити висновок, що військова еліта свідомо дезінформувала Путіна щодо ситуації в Україні, щоб загнати його у пастку і залишитися самим при владі, коли він відійде від справ.

Не "Новичком" єдиним

Повертаючись до ситуації зі зникненням Шойгу з публічного простору, зазначу, що відомості про погіршення стану здоров'я мають місце бути. Над погіршенням самопочуття міністра, швидше за все, попрацювали спецслужби.

Зокрема, мова може йти про застосування різного роду отруйних розчинів, які спричиняють, в тому числі й проблеми із серцем. Можливо, проти міністра використали гельземій витончений, яким був отруєний бізнесмен Олександр Перепеличний. Речовина, виділена з цієї рослини, викликає у відповідних дозах інфаркт.

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