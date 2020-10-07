Згідно з даними останнього соцопитування Фонду "Демократичні ініціативи", суддям не довіряють 77,5% українців. І криза лише поглиблюється, адже всі знають про Окружний адмінсуд Києва і його суддю Павла Вовка, який начебто намагався захопити владу. Таких суддів насправді багато – вони повертаються на посаду навіть після скандального звільнення.

За словами очільника ГО DeJURE Михайла Жернакова, Вища рада правосуддя – найвищий орган суддівської влади, який мав би слідкувати за чистотою суддівських рад, звільняти недоброчесних суддів терміново і призначати достойних. Попри це, ВРП проти того, щоб Вовка і його колег хоча б тимчасово відсторонити від виконання обов'язків, повідомляє 24 канал.

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Першу чистку серед суддів намагалися здійснити у парламенті у 2014 році – одразу після Революції Гідності. Тоді звільнили 30 суддів із заплямованою репутацією. Потім цим мала б займатися Вища рада правосуддя, але, згідно з результатами переатестації, звільнила лише 1% з 3 тисяч перевірених суддів.

Ба більше, вона сама, за словами фахівців, створила усі умови, аби звільнених реабілітував Верховний суд: або підписи забувають, або рішення не аргументують.

Якщо навіть ВРП своє рішення аргументувала – це ще не означає, що суддю не поновлять. Верховний суд, який переважно складається саме з суддів старої системи. У Верховному суді є дуже багато людей, які допомагають своїм колегам,

– запевнила експертка Галина Чижик.

Саме через це недоброчесні судді масово поновлюються на посадах.

Які скандальні судді поновились на посаді

► Одіозний суддя Печерського суду Сергій Вовк. Поновившись на посаді, він виніс рішення стягнути з державного ПриватБанку 10 мільярдів гривень на користь сім'ї Суркісів.



Сергій Вовк / Фото zn

► Інша суддя – Світлана Волкова. ЇЇ звільнили рішенням Верховної Ради у 2016 році за порушення присяги. Саме Волкова відпустила з-під варти командира "чорної роти" спецпідрозділу "Беркут" Дмитра Садовника, після чого той втік до Росії. Волкову судили 4 роки. Утім, у жовтні 2019 року Верховний Суд поновив її на посаді, мовляв, парламент порушив процедуру при її звільненні, адже та була на лікарняному.



Світлана Волкова / Фото newsmir

► У процесі поновлення й інша суддя – Оксана Царевич. У 2015 році її звільнили і вручили підозру у винесенні неправосудних рішень проти активістів "Автомайдану".



Оксана Царевич / Фото УП

Що кажуть експерти

Окрім кругової поруки, за словами експертів, йдеться і про відсутність політичної волі. Якщо попередники реформу імітували, то нова влада, попри передвиборчі обіцянки, удосконалює законодавство, а не реформує саму систему. Останній із критикованих законопроєктів ініціював президент Зеленський.

Насправді не є реформою, а є цементуванням. Тому що дає повноваження недоброчесній ВРП фактично і далі покривати недоброчесних суддів, розширяючи її права, а не звужуючи,

– пояснив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

Водночас очищення Вищої ради правосуддя та судова реформа – одна з вимог європейських партнерів для співпраці, вчергове озвучена на саміті Україна – ЄС. На цьому "зав'язані" і всі кредити. На думку фахівців, якісна реформа у цій ситуації можлива лише із залученням міжнародних експертів у комісії для прозорого конкурсу, як робили під час створення Вищого антикорупційного суду.

Детальніше про Сергія Вовка та скандали з його участю – читайте тут.