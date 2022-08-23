ООН створила команду для розслідування теракту в Оленівці: чому вона досі не почала роботу

Для розслідування теракту в Оленівці є окрема група, що створила ООН. Але вона досі не почала роботу. Спікер генсека ООН назвав причину.

В ООН розповіли, що розслідувальна група готова до роботи, але це наразі "нікуди не приведе". Організація пояснює це тим, що ситуація там небезпечна.

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Немає належних гарантій

Незважаючи на те, що Росія та Україна вимагають незалежного розслідування, ООН вважає, що ситуація навколо в’язниці небезпечна для доступу без належних гарантій,

– заявив Стефан Дюжаррік.

Спікер генсека ООН оголосив інших членів команди з розслідування. До ветерана генерал-лейтенанта поліції у відставці з Бразилії приєдналися дипломат з Ісландії та поліцейський чиновник з Нігеру. Комісія встановлюватиме факти та звітуватиме про це генеральному секретарю ООН.

Що відомо про теракт в Оленівці

29 липня росія здійснила теракт в колонії окупованої Оленівки, де утримували українських військовополонених з "Азовсталі". Як наслідок, загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Є також інформація від іноземних ЗМІ про 53 жертви.

За даними української розвідки, за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера". І злочин не є випадковістю. Про це свідчить те, що 1 серпня в Оленівку мала приїхати комісія, аби перевірити умови утримання військовополонених.

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