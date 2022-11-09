Гра на випередження: чому Росію досі не визнали державою-терористом
США не хочуть оголошувати Росію країною-спонсором тероризму. Країна не хоче обривати всі канали комунікації.
Про це для 24 каналу розповів колишній працівник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що окупанти заявляли – напали 24 лютого через нібито те, що Україна мала напасти на них.
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За словами Ступака, навіть через ймовірні загрози США не визнаватимуть Росію державою-терористом, доки вона не перейде до дій. Не мовиться про фізичне знищення Владіміра Путіна.
"Росія нібито спрацювала на випередження. Їй ніхто не вірив, що Україна має напасти на неї. На випередження – не працює. Потрібні 100% даних. Я впевнений, що американці на випередження не діятимуть", – вважає Ступак.
Чому США підтримують контакт
Експерт наголосив, що США досі не оголосили Росію країною-спонсором тероризму, оскільки коли країна-терорист визнана, то з нею не може бути жодних перемовин, а лише фізичне знищення.
Відриваються всі канали комунікації й відпрацьовуються операції з ліквідації загроз. Проте нюанс, що це країна з великим арсеналом ядерної зброї й неможливо все просто обірвати. Американці досі не відключили всі канали комунікації, – зазначив Ступак.
Він пояснив, що у США періодично спілкуються з міністром оборони Шойгу. Багато українців сприймають це як зраду, але насправді це збирання інформації, щоб зрозуміти, що відбувається.
"Показати росіянам, що канали комунікації є і якщо хочете спілкуватися, то завжди можна це зробити. Залишаються відкриті ворота для росіян, які хочуть опиратися режимові. Мовиться про олігархів, генералів, посадовці. Важливо підтримувати контакти", – додав Ступак.
Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Іваном Ступаком: дивіться відео
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