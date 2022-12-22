У Повітряних силах пояснили, чому США вирішили зараз передати України системи Patriot

У Білому домі 21 грудня офіційно підтвердили, що нададуть Україні системи ППО Patriot. В цей же день Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Штатів.

Наприкінці листопада у Пентагоні заявили, що поки не планують передавати Україні ЗРК Patriot. Однак 21 грудня у Білому домі все ж таки прийняли важливе рішення для України.

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Через загострення ситуації

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому США вирішили лише зараз передати України системи Patriot

Ігнат наголосив, що для України це вкрай важливе рішення. Для нашої держави ЗРК Patriot – це дуже потрібна річ, стверджує він.

ЗРК Patriot давно вже був омріяний в нашій подальшій стратегії, розвитку Повітряних сил ЗСУ, яка описана у візії до 2023 року,

– зазначив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, на рішення США вплинуло загострення ситуації. Не лише крилаті ракети і БПЛА, які зараз атакують нас, це ще також російська авіація, загроза якої нікуди не зникла. Вона як погрожувала нам, так і погрожує.

Ігнат наголосив, що повинні бути певні запобіжники цієї зброї. Він підкреслив, що ЗРК Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати аеробалістичні цілі на відстані до 150 кілометрів.

"Це буде суттєвим посиленням нашої оборони. Це допоможе створити омріяну нами ППО", – додав Ігнат.

ЗРК Patriot просили надати ще до 24 лютого

Очільника МЗС Дмитро Кулеба розповів, що шлях до отримання Patriot почався ще до повномасштабної війни. За його словами, першим у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс Андрій Єрмак й того ж року міністр закордонних справ просив надати їх під час переговорів.

В перші дні повномасштабної війни президент Володимир Зеленський, Дмитро Кулеба, Олексій Резніков та Андрій Єрмак знову переконували американських партнерів, що потрібні "Патріоти".

Вже наприкінці листопада 2022 року українська сторона знову активізувала цю розмову. Зокрема, на міністерській зустрічі НАТО Кулеба відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та "Патріотами".

Максимальна дальність ураження ЗРК Patriot коливається від 40 до 160 кілометрів залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.